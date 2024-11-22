إيلاف من طهران: قالت إيران (الجمعة) إنها ستضع في الخدمة مجموعةً من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة"؛ رداً على قرار تبنَّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران؛ بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وجاء في بيان مشترك، صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعّالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".

واعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران؛ بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي. ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت. واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت (الخميس)، بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران. وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون طهران مع الوكالة هو أقلّ بكثير من التوقعات. بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".