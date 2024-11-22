إيلاف من لندن: حسم مقر رئاسة الحكومة البريطانية 10 داونينغ ستريت الأمر في شأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيُعتقل إذا وصل إلى الأراضي البريطانية بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وحتى البارحة، كان موقف رئيس الوزراء البريطاني "مواربا" من اعتقال نتانياهو، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالحرب في غزة.

كانت الحكومة البريطانية مترددة في الالتزام بالقول إن نتانياهو سيُعتقل إذا جاء إلى المملكة المتحدة، لكن المتحدث باسم السير كير ستارمر قال إن الحكومة "ستفي بالتزاماتها القانونية" فيما يتعلق بأمر الاعتقال.

وقال: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي، والقانون الدولي أيضًا".

وأضاف أن العملية المحلية المرتبطة بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لم تستخدم حتى الآن من قبل المملكة المتحدة لأن البلاد لم يزرها أبدًا أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الدولية.

وزيرة الداخلية

في وقت سابق من يوم الجمعة، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر إنه "لن يكون من المناسب لي التعليق" على العمليات المعنية لأن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة، على الرغم من أن المملكة المتحدة عضو فيها.

وقالت لشبكة (سكاي نيوز): "لقد احترمنا دائمًا أهمية القانون الدولي، ولكن في غالبية الحالات التي يتابعونها، لا يصبحون جزءًا من العملية القانونية البريطانية.

وأضافت: "ما يمكنني قوله هو أنه من الواضح أن موقف حكومة المملكة المتحدة يظل أننا نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

اتفاقية روما

ومع ذلك، قالت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال في البرلمان، لشبكة سكاي نيوز: "إذا جاء نتانياهو إلى بريطانيا، فإن التزامنا بموجب اتفاقية روما سيكون اعتقاله بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت ثورنبري: "ليس حقًا مسألة يجب علينا القيام بها، فنحن ملزمون بذلك لأننا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".

يشار إلى أنه بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو، قالت الحكومة إنها لن تعارض حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات الاعتقال.

وأشارت أيرلندا وفرنسا وإيطاليا إلى أنها ستعتقل نتانياهو إذا جاء إلى بلدانها. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها زعيم حالي لحليف غربي كبير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة عدل عالمية.