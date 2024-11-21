إيلاف من واشنطن: تتواصل ردود الأفعال الدولية تفاعلاً مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، الخميس.

فقد رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق، الخميس، بحسب ما قاله متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار".

وتابع :"نحن نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال وأخطاء الإجراءات المزعجة التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفا أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطوة مهمة.

وقال هاريس في بيان "إن القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات لا يمكن أن تكون أكثر خطورة".

"إن أيرلندا تحترم الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية. ويتعين على أي شخص قادر على مساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".

بدوره أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أن حكم المحكمة الجنائية الدولية ينطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.