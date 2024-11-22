إيلاف من لندن: نفذت شرطة العاصمة البريطانية تفجيرًا متحكمًا خارج السفارة الأميركية في منطقة (ناين إلمز) جنوب نهر التيمز في لندن، بعد تقارير عن وجود طرد مشبوه.

وقال متحدث باسم سكوتلانديار: "نحن على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول وقوع حادث في محيط السفارة الأميركية في ناين إلمز. تم وضع حواجز في المنطقة كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشبوه".

وأضافت الشرطة لاحقًا: "يمكننا أن نؤكد أن "الضجة العالية" التي تم الإبلاغ عنها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارًا متحكمًا نفذه الضباط".

وكتبت السفارة الأميركية على X: "تقوم السلطات المحلية بالتحقيق في طرد مشبوه خارج السفارة الأميركية في لندن. شرطة متروبوليتان حاضرة وأغلقت طريق بونتون من باب الحذر الشديد. سنقدم المزيد من التحديثات عند توفرها".

وقالت سكوتلانديارد لاحقًا: "تشير المؤشرات الأولية إلى أن العنصر كان جهازًا خدعة. سيتبع ذلك تحقيق الآن. ستظل بعض الحواجز في مكانها في الوقت الحالي ولكن سيتم الآن إيقاف غالبية استجابة الشرطة".