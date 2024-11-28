إيلاف من موسكو: أشارت تقارير إلى أن صاروخ "أوريشنيك" الروسي الباليستي يمكنه حمل رؤوس نووية تصل قوتها إلى 900 كيلو ما يعدل 45 مرة من قوة القنبلة التي ألقتها القوات الأميركية على هيروشيما.

الصاروخ "أوريشنيك" يمكنه أن يصل بعد إطلاقه من قاعدة في كابوستين يار في روسيا إلى مقر حلف الناتو في بروكسل خلال 17 دقيقة فقط، ويصل إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا خلال 15 دقيقة، وقاعدة الدفاع الصاروخي الأميركية في ريدزيكوفو ببولندا خلال 11 دقيقة.

كما أن أقصى مدى تدميري للصاروخ "أوريشنيك" هو 5.5 ألف كيلومتر. وأقصى سرعة له تصل إلى 10 ماخ (12380 كيلومترا في الساعة) ويمكنه حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 1.5 طن.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا باليستيا تفوق سرعته سرعة الصوت خاليا من الأسلحة النووية على مجمع صناعي كبير في دنيبروبيتروفسك، ينتج صواريخ وأسلحة أخرى، مؤكدة أن جميع الرؤوس الحربية أصابت أهدافها.

يقوي مكانة روسيا عالمياً

وعن هذا الصاروخ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس: "ندرك جيدا أن ظهور مثل صاروخ أوريشنيك يقوي مكانة روسيا في العالم. وهذا يدل على أمور بالغة الأهمية، وبظهور هذه المنظومة العسكرية فإن علاقاتنا بشأن التسوية في أوكرانيا لن تتغير، نحن منفتحون للتفاوض على الشروط التي ذكرتها من قبل".

هذا وأكد بوتين أن الغرب متورط بشكل مباشر في النزاع الأوكراني وحذره من تزويد كييف بالسلاح النووي.

وأضاف :"إذا استخدمنا هذه المنظومة "أوريشنيك" في ضربة واحدة مركبة فستضاهي قوة الصاروخ الأسلحة النووية، فيما يتعلق بـ "أوريشنيك" نحاول اختبار الصاروخ حتى نقرر كيف سيتم تعديله".

وتابع :"إن منظومة "أوريشنيك" تحمل المادة الثقيلة ولإصابة الأهداف من الضروري استخدام مختلف الرؤوس، نحن بحاجة للعمل الدؤوب والدقيق في هذا المجال. فيما يخص الصاروخ وما يتعلق بإصابة الأهداف، ووصلت درجة حرارة الانفجار 4-6 آلاف درجة مئوية".

وأكمل بوتين :"نعرف جسامة خطر هذا السلاح، والإصابة كبيرة للغاية وتتحول الأهداف إلى رماد، حتى عمق 4-5 طوابق تحت الأرض. يمكن إصابة الأهداف المحصنة للغاية. يمكننا زيادة قوة الصاروخ، وسيكون أقوى بكثير. هذا النموذج حتى الآن يعمل بشكل جيد وكما هو مخطط له من قبل الخبراء والمصممين".



وكشف بوتين عن أنه وفقا للمنطق العقلاني فلو أصبحت الدولة التي تصارعها روسيا دولة نووية فسوف تستخدم روسيا كل الوسائل التي تملكها لتدمير هذه الإمكانيات.

سكرزيبتشاك: لا يمكن لأي منظومة غربية رصده

أما نائب وزير الدفاع البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك، فقال إن استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي متعدد الرؤوس خلق مشكلة خطيرة لأوكرانيا حيث لم تتمكن أي منظومة غربية من رصده.

وأضاف: "يجب أن تكتشف استخبارات الأقمار الصناعية سواء كانت عسكرية أو أمريكية أو تجارية التي تستفيد منها أوكرانيا إطلاق لهذا الصاروخ وتحليقه. هذا لم يحدث".

وأشار إلى أن ذلك أظهر لروسيا أن أنظمة الاستطلاع التي تمتلكها أوكرانيا وتلك التي تعمل لصالحها غير قادرة على اكتشاف هذا الصاروخ وغيره من الصواريخ الروسية العابرة للقارات".

وأكد أن عدم اكتشاف هذا الصاروخ "يؤكد ثقة الروس بأن صواريخهم فعالة وأن بإمكانهم استخدامها لتوجيه المزيد من الضربات لأوكرانيا".

كما اعترف بأن هذا الصاروخ قادر على إلحاق ضرر أكبر بكثير بأوكرانيا من الوسائل الصاروخية الأخرى التي استخدمتها موسكو سابقا.



