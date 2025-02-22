إيلاف من لندن: أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلى قائد عسكري في الولايات المتحدة وأول امرأة تقود خدمة عسكرية، وعدد من كبار الشخصيات العسكرية في البنتاغون ومن بينهم أشخاص يضمنون إنفاذ العدالة العسكرية.

كما طرد خمسة أدميرالات وجنرالات آخرين في عملية إعادة تنظيم غير مسبوقة للقيادة العسكرية الأميركية.

وكان البنتاغون يستعد لطرد جماعي للموظفين المدنيين بالإضافة إلى إصلاح دراماتيكي لميزانيته وتحول في الانتشار العسكري.

وتم طرد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال سي كيو براون - أعلى جنرال في أميركا وثاني جنرال أسود يشغل منصب الرئيس - على الفور.

وقال البنتاغون إن الرئيس سيستبدل أيضًا رئيس البحرية الأميركية، وهو المنصب الذي تشغله الأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تقود خدمة عسكرية، ونائب رئيس أركان القوات الجوية.

كما أنه عزل المحامي العام للجيش والبحرية والقوات الجوية، وهي مناصب بالغة الأهمية تضمن إنفاذ العدالة العسكرية.

الديموقراطيون يحتجون

وقد أدان الديمقراطيون الحملة الرامية إلى تخليص الجيش من القادة الذين يدعمون التنوع والمساواة في الرتب.

وقال النائب سيث مولتون، وهو ديمقراطي من ماساتشوستس، إن عمليات الفصل "غير أمريكية وغير وطنية وخطيرة على قواتنا وأمننا القومي". وقال: "هذا هو تعريف تسييس جيشنا".

وقال السيناتور جاك ريد من رود آيلاند، وهو الديمقراطي الأعلى في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إن فصل القادة العسكريين كنوع من اختبار الولاء السياسي، أو لأسباب تتعلق بالتنوع والجنس والتي لا علاقة لها بالأداء، يؤدي إلى تآكل الثقة والاحترافية التي يحتاجها أفراد خدمتنا لتحقيق مهامهم".

وخلال الانتخابات، تحدث السيد ترامب عن فصل الجنرالات "المستيقظين" وأولئك الذين اعتبرهم مسؤولين عن الانسحاب من أفغانستان.

وقد تساءل وزير الدفاع والشخصية السابقة في قناة (فوكس نيوز) بيت هيجسيث عما إذا كان الجنرال براون سيحصل على الوظيفة لو لم يكن أسود. ولا يوجد ما يشير إلى أن تعيينه لم يكن على أساس الجدارة.

وقال ترامب يوم الجمعة: "أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدمته لبلدنا لأكثر من 40 عامًا، بما في ذلك كرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي. وأضاف: إنه رجل نبيل وزعيم بارز، وأتمنى له ولأسرته مستقبلًا رائعًا".

ومن غير الواضح من سيختاره ترامب ليحل محل القضاة المدافعين. وكان هيجسيث قد انتقد المحامين العسكريين سابقًا، قائلاً إن معظمهم "يقضون وقتًا أطول في مقاضاة قواتنا بدلاً من إبعاد الأشرار".