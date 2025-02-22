إيلاف من لندن: سارت مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في قلب لندن، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيناقش أهمية سيادة أوكرانيا في محادثات مع دونالد ترامب يوم الخميس المقبل.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، أكد السير كير ستارمرعلى "دعم المملكة المتحدة القوي"، وهذه هي المحالمة الهاتفية في أربعة أيام بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب بإعادة فتح العلاقات مع روسيا والسعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسار نحو 2000 شخص إلى السفارة الروسية في غرب لندن قبل الذكرى الثالثة للغزو الكامل لفلاديمير بوتين.

سلام دائم

ووفقًا لمتحدث باسم 10 داونينغ ستريت، قال رئيس الوزراء أيضًا "يجب أن تكون أوكرانيا في قلب أي مفاوضات لإنهاء الحرب" ويمكنها التأكد من "التزام المملكة المتحدة بتأمين سلام عادل ودائم لإنهاء الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا".

وفي التفاصيل حول المكالمة الهاتفية، قال داونينغ ستريت إن السير كير وزيلينسكي "اتفقا على أن هذه كانت لحظة مهمة لمستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي على نطاق واسع".

وأبلغ السير كير زيلينسكي أيضًا "أن حماية سيادة أوكرانيا أمر ضروري لردع العدوان المستقبلي من روسيا". وأضاف رئيس الوزراء "إنه سيواصل هذه المناقشات المهمة في الأيام والأسابيع المقبلة، بما في ذلك مع ترامب أثناء زيارته لواشنطن العاصمة الأسبوع المقبل".

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثة مثمرة مع السير كير، حيث قام الثنائي بتنسيق "تعاوننا العسكري وخطواتنا المشتركة والتزاماتنا للأسبوع المقبل، والتي ستكون نشطة للغاية".

وقال في موقع X: "المملكة المتحدة وشعبها من بين أكبر داعمي أوكرانيا، ونحن نقدر ذلك بشدة".

مكالمة مع المفوضية الاوروبية

وفي مكالمة منفصلة يوم السبت، تحدث السير كير مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين واتفقا على أن أوروبا "يجب أن تكثف جهودها من أجل مصلحة الأمن الأوروبي الجماعي"، حسبما قال داونينج ستريت.

يأتي اجتماع السير كير مع ترامب يوم الخميس بعد أسبوع شهد سلسلة من القمم والمكالمات الهاتفية حيث سارع الزعماء الأوروبيون إلى التوصل إلى كيفية التعامل مع ذوبان الرئيس الأمريكي المفاجئ للعلاقات مع روسيا.

وقال ترامب قبل زيارات السير كير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض إن الزوجين "لم يفعلا أي شيء" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال أيضًا إن زيلينسكي "ليس لديه أوراق" في مفاوضات السلام وأنه لا يعتقد "أنه مهم جدًا أن يكون في الاجتماعات".

قمة أوروبية

في يوم الاثنين، عقد الزعماء الأوروبيون قمة تم ترتيبها على عجل في باريس - قبل يوم من المحادثات الأمريكية الروسية في المملكة العربية السعودية، ووسط مخاوف من استبعاد أوكرانيا وأوروبا من مفاوضات السلام.

في يوم الثلاثاء، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "دكتاتور" وقال إنه "ما كان ينبغي له أن يبدأ الحرب أبدًا"، على الرغم من غزو روسيا لأوكرانيا.

ورد زيلينسكي قائلاً إن الرئيس الأميركي "يعيش في مساحة تضليل" أنشأتها روسيا.

مظاهرة

واليوم السبت، سارت مظاهرة في شوارع لندن ردًا على موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وسارت من أمام السفارة الأوكرانية إلى السفارة الروسية.

وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس العموم إميلي ثورنبيري، من بين المشاركين في المسيرة ودعت إلى اتباع نهج أقل عدوانية. وقالت النائبة العمالية: "نريد التأثير على الرئيس الأمريكي ونتفق على أنه يجب أن يكون هناك سلام. لماذا تصرخ في وجهه.

واضافت: "ستحصل على ضجة قصيرة المدى من الصراخ في وجه ترامب ولكن إذا كنت تريد التأثير عليه، فلنحاول التأثير عليه".

وقالت ثورنبيري: "يجب أن تكون أوكرانيا على الطاولة، لا يمكنك تحديد مستقبل أوكرانيا بدون أوكرانيا هناك ولا يمكنك الاستسلام لبوتين، يجب أن تتم دعوتهم إلى هذه العملية من قبل الأميركيين والروس".

وقالت الأوكرانية أوليكساندرا أودوفينكو، التي تنحدر من كييف لكنها تدرس في المملكة المتحدة: "أنا هنا لحماية مصالح بلدي، واستقلال بلدي، واختيار بلدي وحق بلدي في الاستقلال عن أي إمبراطورية في هذا العالم".