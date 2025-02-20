إيلاف من لندن: قال مسؤولون غربيون إن القوات البريطانية والأوروبية الأخرى قد يتم نشرها في المدن والموانئ ومحطات الطاقة النووية الأوكرانية للمساعدة في تأمين السلام بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وقال المسؤلون إن حماية سماء أوكرانيا وسواحلها ستكون أيضًا أمرًا أساسيًا، لكنهم رفضوا إعطاء أرقام حول حجم أي قوة محتملة، قائلين إنها ستكون أقل من 30 ألف فرد.

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بدونالد ترامب في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. ومن غير الواضح ما إذا كانت خطة القوات الأوروبية ستتم مناقشتها.

كما تعمل المملكة المتحدة على استضافة قمة أوكرانيا، والتي ستشمل حلفاء أوروبيين، كما هو مفهوم. ومن المتوقع أن تتم بعد محادثات رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي.

ولن يتم نشر الجنود بالقرب من مناطق الخطوط الأمامية في الشرق ولن يعملوا كقوات "حفظ سلام".

قوة طمأنة

وبدلاً من ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم سيكونون قوة "طمأنة" للجمهور وللمساعدة في تشجيع عودة ملايين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد بسبب حرب روسيا.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن هذا ــ إذا تم الاتفاق على أي نشر من هذا القبيل ــ قد يشمل نشر القوات في المدن الكبرى والموانئ وفي مواقع البنية الأساسية الوطنية الحيوية، مثل محطات الطاقة النووية.

كما قد تساعد الأقمار الاصطناعية وطائرات التجسس والطائرات بدون طيار في هذا الجهد.

وبالاستعانة بتفاصيل الأفكار التي يجري مناقشتها بين الحلفاء الأوروبيين، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، من المفهوم أنه قد يكون هناك أيضا نوع من مهمة مراقبة الجو، باستخدام طائرات نفاثة سريعة متمركزة خارج أوكرانيا، للمساعدة في إعادة فتح المجال الجوي الأوكراني أمام طائرات الركاب المدنية مرة أخرى.

ولم تكن هناك رحلات جوية مدنية ممكنة منذ بداية الحرب الشاملة التي شنها فلاديمير بوتن.

وتقوم المملكة المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بالفعل بهذه المهمة في دول البلطيق ورومانيا، حيث تقوم بدوريات في المجال الجوي لردع التهديدات.

سفن بحرية

بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر السفن الحربية في البحر الأسود هو احتمال وارد، مع الحاجة إلى جهود إزالة الألغام فضلا عن الدوريات للمساعدة في استئناف حركة المرور البحرية قبالة الساحل الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن البحرية الملكية ستكون شريكًا جيدًا للمساعدة في تأمين ممرات الشحن الأوكرانية جنبًا إلى جنب مع حلفائها الشماليين.

ومع ذلك، فإن أي نوع من مهام الطمأنينة التي تقودها أوروبا لن ينجح إلا إذا كان هناك ما وصفه السير كير بأنه "دعم" أمريكي.

ولم يوضح زيلينسكي ما يعنيه ذلك ولكن يُعتقد أن مشاركة الولايات المتحدة حيوية لتحقيق التأثير الرادع لضمان عدم محاولة روسيا إعادة مهاجمة أوكرانيا خوفًا من إثارة رد فعل أمريكي.

وقد يشمل هذا الدعم طائرات عسكرية أميركية متمركزة خارج أوكرانيا.

موقف ترامب وموسكو

يذكر أن الرئيس ترامب لم يقل ما إذا كان سيدعم أي عملية من هذا القبيل، في حين استبعد وزير دفاعه بيت هيجسيث بشكل قاطع إرسال أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

من جانبها، قالت روسيا إن نشر أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيكون "غير مقبول".

وقال رئيس أوكرانيا في وقت سابق إن أي قوة أمنية دولية يجب أن يبلغ قوامها حوالي 110 آلاف جندي.

لكن صحيفة (واشنطن بوست) ذكرت أن المناقشات بين الحلفاء الأوروبيين تصورت قوة تتراوح بين 25 ألفًا و30 ألف فرد.

وفي حديثه يوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن بلاده ستحتاج إلى ضمانات أمنية يقدمها شركاؤها في حلف شمال الأطلسي.

أو ستحتاج إلى التمويل والأسلحة لبناء جيشها الخاص الذي يبلغ قوامه مليون فرد، بدعم من "نظام دفاع جوي شامل".

وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى نظام باتريوت الأميركي، قائلاً إنه إذا لم تمنح واشنطن كييف المزيد من هذه الأنظمة، فربما يكون من الممكن شراؤها أو الحصول على ترخيص لبنائها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا في وضع لا نملك فيه العديد من خيارات ضمان الأمن المتاحة". "إن خلق شيء جديد تمامًا، شيء عالمي، أمر غير واقعي. نحن بحاجة إلى ضمانات أمنية هذا العام لأننا نريد إنهاء الحرب هذا العام".