إيلاف من لندن: زار العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث مركز دراسات الإصابات التابع لإمبريال كوليدج لندن لتسليط الضوء على دعم المملكة المتحدة لأفراد الخدمة المصابين في أوكرانيا.

وخلال الزيارة الملكية، اليوم الأربعاء، تمت الإشادة بالملك تشارلز والشعب البريطاني لالتزامهما "الذي لا يقدر بثمن" تجاه أوكرانيا.

وتعمل كلية إمبريال لندن بالشراكة مع Unbroken، مركز إعادة التأهيل الوطني في أوكرانيا، لتطوير الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل الأساسية للعسكريين والمدنيين المصابين.

وعندما أجرى تشارلز مكالمة فيديو مع الدكتور هنات هيريتش، رئيس قسم الجراحة العامة في Unbroken، أعرب للملك عن "امتنانه العميق لدعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا".

وقال هيريتش: "لم تظل بريطانيا حليفتنا الثابتة فحسب، بل أظهرت أيضًا قيادة عالمية حقيقية في الدفاع عن أوكرانيا والدفاع عن الحرية".

التزام لا يقدر بثمن

وأضاف: "كان التزام جلالتكم والشعب البريطاني لا يقدر بثمن بالنسبة لنا ونأمل في دعم أوروبا في هذه الأوقات الحرجة".

وتساعد المملكة المتحدة في تطوير التكنولوجيا التي من شأنها حماية الجنود في ساحة المعركة، والعمل بالشراكة مع Unbroken، مركز إعادة التأهيل الوطني في أوكرانيا وتطوير الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل الأساسية للعسكريين والمدنيين المصابين بالذخائر.

خلال الزيارة، أشاد العاهل البريطاني بالكابتن السابق في الجيش والرياضي البارالمبي ديفيد هينسون ووصفه بأنه "رائع" عندما تم وضعه على أرض الملعب باستخدام "ساقيه الروبوتيتين" لإظهار عمل المركز في مساعدة أولئك الذين فقدوا أطرافهم.

أثناء الزيارة، شاهد الملك تشارلز اختبار مادة جديدة مصممة للأحذية العسكرية وتم تطويرها للتخفيف من قوة الألغام الأرضية أو الذخائر الأخرى التي يقف عليها مرتديها.

وجاءت زيارة الملك تشارلز، غداة بدء روسيا والولايات المتحدة محادثات للتوسط في اتفاق سلام بدون أوكرانيا أو أوروبا، مما أثار تكهنات حول مستقبل أمن أوروبا.