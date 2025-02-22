إيلاف من نيويورك: قدمت آشلي سانت كلير التماس الحضانة إلى المحكمة العليا في نيويورك يوم الجمعة 21 شباط (فبراير) في الالتماس، قالت سانت كلير إن نيويورك هي الولاية التي ولد بها الطفل، والذي تقول إنه ابن إيلون ماسك.

تزعم المؤلفة والمؤثرة، البالغة من العمر 26 عامًا، في الالتماس أن ماسك هو والد الصبي، الذي ولد في أيلول (سبتمبر) 2024 (تم حذف التاريخ الدقيق في الملف). وتزعم أن ماسك لم يكن حاضرًا في الولادة والتقت به ثلاث مرات فقط ولم يكن له أي دور في رعايته وتربيته.

في الالتماس، تقول إنها وإيلون ماسك بدآ "علاقة رومانسية في آيار (مايو) 2023، وأنهما مارسا الجنس في كانون الثاني (يناير) 2024، وهو الوقت الذي تم فيه الحمل.

تقول سانت كلير إن ماسك "اعترف بأبوة الطفل في مراسلات مكتوبة مختلفة" بما في ذلك تبادل الرسائل النصية بعد ولادة الطفل، وتقول سانت كلير إنها أرسلت صورة لها وللمولود الجديد إلى ماسك بعد ولادته بفترة وجيزة، والتي تدعي أن ماسك رد عليها، "أتطلع إلى رؤيتك" وقد أدرجت لقطة شاشة للرسائل المتبادلة بينهما.

عند مناقشة المخاوف المتعلقة بالاعتراف بالطفل، تدعي كلير أن ماسك قال لها، "إذا حدث خطأ ما، فلن يعرف الطفل والده أبدًا"، وهو ما تقول إنه اعتراف آخر ضمني بالأبوة.

التقى معها ومع الطفل لمدة ساعتين

تقول سانت كلير إن ماسك التقى بابنه في النهاية في 21 سبتمبر 2024، وقضى ساعتين معهما، ثم لمدة ساعة واحدة في اليوم التالي. وتقول إن آخر مرة رأى فيها ماسك ابنه الذي لم يعترف به كانت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، لمدة 30 دقيقة فقط.

قبل أسبوع من ذلك الاجتماع، ادعت أن ماسك أرسل لها رسالة نصية "أريد أن أجعلك حاملًا مرة أخرى" في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. وبعد ثلاثة أشهر، ادعت أن ماسك أرسل لها رسالة نصية أخرى: "حسنًا، لدينا مجموعة كبيرة من الأطفال لننجبهم".

قال ممثلها برايان جليكيتش لمجلة بيبول في بيان حصري: "قدمت آشلي سانت كلير التماسات الأبوة والحضانة لحماية المصالح طفلها، لقد بذلت قصارى جهدها للتعاون مع السيد ماسك قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ماذا طلبت كلير؟

طلبت سانت كلير من المحكمة "إصدار استدعاء أو مذكرة أو أمر يطلب من المدعى عليه إظهار سبب يمنع المحكمة من إدخال إعلان الأبوة وأمر الدعم وغير ذلك".

استقبل ماسك 13 طفلاً من 4 نساء، بما في ذلك الطفل المزعوم من سانت كلير. تأتي دعوى سانت كلير بعد يوم واحد من توسل شريكة ماسك السابقة وأم ثلاثة من أطفاله، المغنية وكاتبة الأغاني غرايمز، إليه على X للتوقف عن تجاهل "الأزمة الطبية" لطفلهما.

كتبت جزئيًا يوم الخميس 20 شباط (فبراير) : "من فضلك رد بشأن الأزمة الطبية لطفلنا". "لن يستجيب للرسائل النصية أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني وتخطى كل اجتماع وسيعاني طفلنا من إعاقة مدى الحياة إذا لم يستجب في أسرع وقت ممكن".

ولم تكشف غرايمز عن تفاصيل الأزمة الطبية أو الطفل الذي شمله الأمر.