إيلاف من واشنطن: نفت إيران ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الجانبين سيجريان مفاوضات مباشرة بشأن مستقبل البرنامج النووي لطهران.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران على استعداد لبدء محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي لطهران، لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال إن أي مفاوضات ستكون غير مباشرة، وأن الوسيط في المفاوضات هو سلطنة عمان.

Trump: "We're having direct talks with Iran ... everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with ... it's getting to be very dangerous territory." pic.twitter.com/m4zTHB9sPC