إيلاف من لندن: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تُجري محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأصرّ الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن طهران لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية. وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. واشار إلى اجتماع كبير عقد يوم السبت.

وقال ترامب: لدينا اجتماعٌ كبيرٌ جدًا، وسنرى ما يُمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع مُتفق على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل".

وأضاف: "نأمل أن تُكلّل هذه المحادثات بالنجاح، فسيكون ذلك في مصلحة إيران. نأمل أن يحدث ذلك".

وعندما سُئل السيد ترامب عن مزيدٍ من التفاصيل حول المحادثات، قال إنها تُجرى "على أعلى مستوى تقريبًا".

وسُئل ترامب عما إذا كان سيلجأ إلى العمل العسكري لإزالة أي تهديد نووي في إيران، فأجاب بأن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي". وأضاف أنه إذا لم تسر المحادثات مع إيران على ما يرام، فستكون إيران في ورطة.