إيلاف واشنطن: ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط يوم ثالث من الذعر في أسواق الأسهم بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي فرضها بمناسبة ما أطلق عليه "يوم التحرير".

لم يتم تقديم أي تفسير للقرار المفاجئ بإلغاء المؤتمر الصحفي، ولكن من المقرر إجراء مؤتمر أصغر حجمًا في المكتب البيضاوي، فقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب ونتانياهو سيجيبان على أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين.

ويبدو أن هذا القرار جاء من أجل فرض قدر من السيطرة على التساؤلات المطروحة على الساحة العالمية فيما يخص ملف الحرب على غزة، الصراع الاسرائيلي الإيراني، وغيرها من الملفات الساخنة التي تتعلق بتل أبيب.

الأسهم شهدت حالة من التذبذب التاريخي يوم الاثنين وسط تكهنات بأن ترامب قد يؤجل الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً، حيث أعرب زعماء المملكة المتحدة وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية عن اهتمامهم بتجنب الرسوم الجديدة الباهظة من خلال المفاوضات، مع قول البيت الأبيض إن حوالي 50 دولة تواصلت لإجراء محادثات، بينما تتخذ الصين النهج المعاكس بفرض رسوم جمركية انتقامية.



