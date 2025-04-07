إيلاف من القاهرة: كشف تقرير إسرائيلي عن قيام مصر بنقل دبابات من طراز "باتون" و"أبرامز" إلى مواقع متقدمة في شبه جزيرة سيناء، مما أثار قلقاً في إسرائيل بشأن هذا الانتشار العسكري الضخم بالقرب من الحدود بين البلدين.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا التحرك المصري قد دفع تل أبيب إلى إصدار تحذير رسمي للقاهرة، معتبرةً أن هذا الحشد يشكل خرقاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بين مصر وإسرائيل، والتي نصت على أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح.

وفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن الحشد العسكري المصري يضم دبابات قديمة من طراز "M60 باتون" والتي تم تصنيعها في الولايات المتحدة، إلى جانب دبابات حديثة من طراز "M1A1 أبرامز"، وقد تم نشرها في مناطق محورية قرب معبر رفح الحدودي مع غزة، في خطوة يبدو أنها رداً على المخاوف المصرية من محاولات إسرائيلية لإجبار اللاجئين الفلسطينيين على التوجه إلى الأراضي المصرية.

وبحسب التقارير، فإن التحركات العسكرية تشمل نشر عدد من دبابات "باتون" في "المنطقة أ" طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد، وهي المنطقة الأقرب إلى قناة السويس. إلا أن العدد المتزايد لهذه الدبابات في المنطقة المذكورة فاق الحد المسموح به بموجب الاتفاقية، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين الإسرائيليين.

أما بالنسبة لدبابات "أبرامز M1A1"، فإنها تعد أحدث المعدات العسكرية التي حصلت عليها مصر بموجب اتفاقات مع الولايات المتحدة، وتعتبر من الأسلحة الأساسية في الجيش المصري بفضل قوتها وتكيفها مع الظروف الصحراوية القاسية.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن هذا الحشد العسكري لم يكن هجومياً بالضرورة، بل هو بمثابة استعراض للقوة من قبل القاهرة، والتي تهدف من خلاله إلى منع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها. ووفقاً لتلك المصادر، فإن مصر تسعى بشكل رئيسي إلى حماية أمنها القومي وعدم تحمل أعباء لجوء أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وتابع التقرير بالقول إن هذه التحركات المصرية تضاف إلى سلسلة من التوترات الإقليمية المتزايدة، حيث تواجه إسرائيل تحديات أمنية على جبهات متعددة في المنطقة، بما في ذلك مع حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والتهديدات من إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تزايداً في نشاط القوى الإقليمية مثل مصر وتركيا.

وفي ظل هذه الظروف، يعتقد العديد من الخبراء أن مصر تتخذ موقفاً دفاعياً في سيناء، مع تركيز أكبر على حماية حدودها من تداعيات النزاع في غزة، بدلاً من الانخراط في أي صراع مباشر مع إسرائيل.

