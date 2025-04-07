إيلاف من واشنطن: كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن السبب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جزر هيرد وماكدونالد، وهما جزيرتان غير مأهولتين تقعان في أقصى جنوب الكرة الأرضية.

في الأسبوع الماضي، تم إدراج هاتين الجزيرتين في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10%. وهاتان الجزيرتان البركانيّتان النائيتان تابعتان لأستراليا، وهما مغطاة بالأنهار الجليدية وتعتبران موطناً حصرياً لطيور البطريق. ولا يُعتبر هناك أي وجود بشري دائم في هذه الجزر، حيث كانت آخر زيارة بشرية لها منذ حوالي عشر سنوات.

لكن رغم كونها غير مأهولة، أصبحت هاتان الجزيرتان ضمن قائمة الرسوم الجمركية التي أُعلنت عن فرضها مؤخراً. وعندما سُئل وزير التجارة الأمريكي عن السبب وراء هذا القرار الغريب، قال لوتنيك إن القرار يتماشى مع سياسة ترامب في عدم استثناء أي دول، مشيراً إلى أن فرض الرسوم لا يتوقف عند الدول المعروفة فقط بل يشمل أي منطقة يمكن أن تُستغل بشكل غير مناسب.

وفي حديثه مع قناة "سي بي إس نيوز"، أنكر لوتنيك بشدة فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في وضع هذه السياسات، وأكد أن الهدف هو منع أي تحايل على الرسوم الجمركية. وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز صناعاتها المحلية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والفولاذ، والألمنيوم، وأن هذا القرار جزء من استراتيجية بناء قوة أمريكا الاقتصادية داخلياً.

ورغم أن جزر هيرد وماكدونالد لا تصدر أي شيء ملموس إلى الولايات المتحدة، فقد أظهرت بيانات التجارة أن الولايات المتحدة استوردت بضائع بقيمة 1.4 مليون دولار من هذه الجزر في عام 2022، معظمها كان من "آلات وأجهزة كهربائية". ولا يزال من غير الواضح ما هي المنتجات التي تم استيرادها من هذه الجزر النائية.