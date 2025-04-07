إيلاف من نيويورك: تقول الفنانة التي رسمت صورة دونالد ترامب في مبنى الكابيتول بولاية كولورادو إن مسيرتها المهنية قد تكون انتهت، وذلك بعد أن هاجمها الرئيس الأميركي بضراوة، وبصورة مباشرة كعادته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت لوحة الرئيس التي رسمتها سارة بوردمان معلقة في مبنى دنفر لمدة 6 سنوات قبل أن يصفها ترامب بأنها "مشوهة عمدًا" و"الأسوأ حقًا" على منصته "تروث سوشيال"، مما دفع مشرعي الولاية إلى سحبها من الحائط.

ويبدو أن مسيرة الفنانة التي استمرت 41 عامًا "في خطر كبير" حيث قالت بوردمان: "خلال السنوات الست التي عُلقت فيها الصورة في قاعة مبنى الكابيتول بولاية كولورادو، تلقيت مراجعات وتعليقات إيجابية للغاية، ولكن منذ تعليقات الرئيس ترامب، تغير الوضع إلى الأسوأ".

وكان الجمهوريون في كولورادو هم الذين جمعوا في الواقع أكثر من 10 آلاف دولار من خلال حساب GoFundMe لرسم اللوحة الزيتية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2019.

لكن الرئيس يقول الآن إنه يفضل عدم وجود صورة على الإطلاق بدلاً من تعليق الصورة التي رسمتها بوردمان.

"لا أحد يحب صورة سيئة أو لوحة فنية لنفسه، ولكن تلك الموجودة في كولورادو، في مبنى الكابيتول بالولاية، والتي وضعها الحاكم، إلى جانب جميع الرؤساء الآخرين، تم تشويهها عمداً إلى مستوى لم أره من قبل"، هذا ما كتبه ترامب.

ردّت بوردمان في بيانها قائلةً: "أكملتُ رسم اللوحة بدقة، دون أي "تحريف متعمد"، أو تحيز سياسي، أو أي محاولة لتشويه صورة الشخص، سواءً أكان ذلك حقيقيًا أم ضمنيًا. لقد أنجزتُ المهمة وفقًا لعقدي".

وافق الديمقراطيون في كولورادو، الذين يتولون السلطة التشريعية، في النهاية على إزالة اللوحة بناءً على طلب القادة الجمهوريين المحليين.

وقد جذب هذا الجدل عدداً كبيراً من السياح الراغبين في إلقاء نظرة خاطفة على العمل الفني (صورة ترامب) قبل ازالته.

وقال آرون هاو، أحد ناخبي ترامب، عن الصورة: "بصراحة، يبدو ممتلئاً بعض الشيء، في هذه الصورة، لكنها ليست سيئة".