إيلاف من نيويورك: قال مسؤولون إن أربع فتيات صغيرات تعرضن للطعن بساطور في بروكلين صباح الأحد عندما ذهب أحد أقاربهن في حالة هياج دموي - قبل أن يطلق عليه رجال الشرطة النار.

هرعت الشرطة إلى منزل في شارع 84 حوالي الساعة 10:15 صباحًا بعد أن حبست إحدى الضحايا - فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا - نفسها في غرفة واتصلت برقم 911، قائلة للمرسل أن عمها طعنها وإخوتها.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش للصحفيين في إفادة صحفية في مكان الحادث: "في تلك اللحظة سمع رجال الشرطة صراخًا قادمًا من خلف الباب إلى يسارهم وبدأوا على الفور في اقتحام الشقة وركل الباب".

وتابعت تيش: "بمجرد دخولهم، صادفوا رجلاً يقف قرب المدخل يحمل ساطورًا كبيرًا مغطى بالدماء، ورأوا الدم على أرضية المنزل. أمر الضباط الرجل بإلقاء السلاح عدة مرات، لكنه رفض وتقدم نحوهم".

صرحت تيش بأن الفتيات الأربع، أعمارهن 16 و13 و11 و8 سنوات، أُصبن جميعاً "بجروح قطعية وطعنات خطيرة" ونُقلن على وجه السرعة إلى مركز ميمونيدس الطبي. ومن المتوقع أن يبقوا جميعاً على قيد الحياة.

وأضاف تيش "كان من الممكن أن تنتهي هذه المسألة بشكل مختلف تماما".

ذكرت الشرطة أن المشتبه به، لون تشانغ تشين، البالغ من العمر 49 عامًا، نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. ويُعتقد أنه كان يسكن في المنزل الذي وقعت فيه الجريمة المروعة. ويجري التحقيق في دوافع الاعتداء الوحشي.

قالت إحدى الجارات، التي طلبت التعريف بنفسها فقط باسم ماريا: "كنت أشاهد من النافذة، وخرجت الفتاة ملطخة بالدماء. ثم كانت هناك فتاة أخرى. كانت الفتاتان ملطختين بالدماء فقط.

كنت أرتجف، وما زلت أرتجف الآن، قالت. لا أراهم عادةً. لقد انتقلوا إلى هنا للتو. عشتُ هنا سبع سنوات، وهناك الكثير من الناس الجدد ينتقلون إلى هنا.

وتظهر صور مقلقة من مكان الحادث حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، فتاة واحدة على الأقل خارج المبنى مغطاة بالدماء من الرأس حتى أخمص القدمين، في حين شوهد المشتبه به وهو يُنقل على نقالة.

قال الجار همبرت هويرتا: "أخرجوا رجلاً على نقالة، ملطخًا بالدماء، بلا قميص. لا أعرف من كان، لكنهم أطلقوا عليه النار مرتين. أخرجوه ووضعوه في سيارة الإسعاف. ربما كان عمره 40 عامًا".

وقال تيش للصحفيين إن طفلا خامسا، وهو صبي، كان موجودا في الشقة في وقت سابق وركض طلبا للمساعدة عندما شن المشتبه به هجومه.

قالت: "نعلم الآن أن هناك خمسة أطفال، أربعة منهم مصابون. قد يكون هذا والد بعضهم أو عمهم. وسنعمل على حل هذه المشكلة. ونعتقد أن الأم كانت خارج المنزل".