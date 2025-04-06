إيلاف من بيروت: أفادت مصادر "العربية" بأن الولايات المتحدة شنت 4 غارات على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران غرب الحديدة، اليوم الأحد. كما أفادت بوقوع غارات أميركية على مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة.

وأوضحت المصادر أن الطيران الأميركي نفذ غارة جوية مركزة على تجمع لقيادات حوثية بمحور التحيتا بمنطقة "السقف" جنوب الجبلية، مشيرين إلى أن الاجتماع الذي استهدفه الطيران الأميركي كان يحضره قادة ميدانيون كبار، وقتل بعضهم، مما تسبب في الحديث عن خيانات من داخل اليمن في إبلاغ الاستخبارات الأميركية عن أماكن الاجتماع والتواجد للقيادات الحوثية.

مقتل قيادات ميدانية حساسة

وأفادت الأنباء عن أن نحو 70 عنصرا من الحوثيين وقيادات ميدانية حساسة قتلوا في الاستهداف الأميركي". وتسببت دقة الضربة الأميركية في اختراق عميق في الدوائر الحوثية، وأن نوعية الشخصيات المستهدفة بالغارة الأميركية تكشف أن الهدف شل محور التحيتا بالكامل.

كما قالت المصادر إن الغارة الأميركية أدت إلى انهيار قيادة محور التحيتا مؤقتاً، كذلك أدت إلى إرباك بالاتصالات والتمويل بسبب مقتل مسؤول المعلومات والمالية.

وقالت المصادر أن الغارة الأميركية على التحيتا قد تؤدي لتغييرات بأنماط الحركة والتواصل بصفوف الحوثي.

وأبرز قتلى الغارة الأميركية هم:

1- نجيب كشري (أبو لقمان) وهو قائد محور التحيتا ويعد من الشخصيات الأمنية شديدة الصلة بمكتب زعيم جماعة الحوثي.

2. عبدالله سهيل: مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة عنصر رئيسي في عمليات الحوثيين بالساحل.

3. فايز الكشري: مسؤول صيانة المحور الجنوبي وهو شقيق نجيب كشري .

4. حسن المتوكل: مسؤول الملف المالي.

5. رؤوف شرف الدين وهو عنصر حوثي مهم في العمليات البرية.

6. عقيل الشهاري (صفوان): مسؤول المعلومات والاستخبارات في المحور الجنوبي.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام حوثية بمقتل 4 عناصر في قصف أميركي لمنزل في حي شعوب شرقي صنعاء.

ترامب: لن يغزو سفننا مرة أخرى

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر فيديو للحظة استهداف قال عنه إنه تجمع لجماعة الحوثي في اليمن، معلقا: "اجتمع هؤلاء الحوثيون لتلقي تعليمات بالهجوم، لكن عذراً، لن يكون هناك هجوم من قبل هؤلاء الحوثيين".

كما أضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، السبت: "لن يغرقوا سفننا مرة أخرى". وأكد ترامب في وقت سابق أن الهجمات على الحوثيين ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.

ومنذ منتصف آذار (مارس) 2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية "تضامنا مع غزة"، وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.