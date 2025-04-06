إيلاف من واشنطن: إنها الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 20 كانون الثاني (يناير) 2029. في البرد القارس الذي يسود واشنطن، يتجمع آلاف الأشخاص في ناشيونال مول ليشهدوا أداء اليمين لرئيس أميركي جديد، أو على نحو أدق، رئيس أميركي قديم: دونالد ترامب ، البالغ من العمر 82 عاما، والذي يبدأ فترة ولايته الثالثة في منصبه.

المشهد ضربٌ من الخيال، أو ربما، بالنسبة لملايين الأميركيين، ضربٌ من الكوابيس. لكن في ذهن ترامب نفسه، يبدو أنه ليس مستبعدًا على الإطلاق. ففي نهاية الأسبوع الماضي، صرّح بأنه "لا يمزح" بشأن ترشحه مرة أخرى، وأن هناك "أساليب" للالتفاف على الدستور، الذي يحدّ مدة الرئاسة بفترتين، قالها ترامب وهو يتذكر سيناريو العودة شبه المستحيلة للبيت الأبيض للمرة الثانية، فلماذا لا تكون هناك "معجزة ثالثة".

بالنسبة لمتابعي ترامب منذ فترة طويلة، بدا الأمر أشبه بدليل مألوف لليمين الأميركي وحركة "ماغا" (MAGA)، وهي اختصار لشعار دونالد ترامب الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" Make America Great Again.

لقد أطلقوا بالون اختبار، مهما كان غريبًا أو متطرفًا. دعوا شخصيات إعلامية يمينية متطرفة، مثل ستيف بانون، تبرهن على أن الأمر ليس بهذه الغرابة، لأن الديمقراطيين، في نهاية المطاف، أسوأ. راقبوا الجمهوريين في الكونغرس وهم يتجنبون ثم يراوغون ثم يؤيدون بنشاط. شاهدوا فكرة هامشية تُصبح طبيعية ببطء ولكن بثبات.

قال تشارلي سايكس ، الكاتب والمذيع المحافظ: "من أهم دروس العقد الماضي انتقال الأفكار من مستنقع الحماس إلى التيار السائد. كيف يُطلق ستيف بانون كلامًا جنونيًا ليراه بعد بضع سنوات عقيدةً جمهوريةً راسخةً. لقد شهدنا هذا الانتقال لأفكار تبدو سخيفة، وربما تُرفض، لكنها تكتسب قاعدةً شعبيةً ".

لا أساس قانوني لولاية ثالثة

هذا احتمال ضعيف. ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور ، المُصدّق عليه عام 1951، بوضوح على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من دورتين". يرفض خبراء القانون والباحثون الدستوريون رفضًا قاطعًا أي أساس قانوني موثوق لولاية ثالثة.

ومع ذلك، ظل ترامب، الذي بدأ ولايته الأولى عام 2017 والثانية عام 2025، يختبر الأجواء منذ أشهر بالتلميح إلى إمكانية ترشحه مجددًا على أي حال. في البداية، اعتبر البعض هذه التعليقات مجرد مزحة أو مناورة سياسية، لكنها تجاوزت مؤخرًا مجرد اقتراحات مبطنة لتصبح أكثر صراحة.

عندما سُئل ترامب عما إذا كان يرغب في ولاية أخرى، قال لشبكة إن بي سي نيوز : "أحب العمل. أنا لا أمزح. لكنني لست كذلك - من السابق لأوانه التفكير في ذلك". وعندما سُئل عما إذا كان قد اطلع على خطط تُمكّنه من الترشح لولاية ثالثة، أجاب الرئيس: "هناك طرق لتحقيق ذلك".

لا توجد أيٌّ من هذه "الأساليب" واضحة. قد يحاول ترامب حشد الدعم السياسي لإلغاء التعديل الثاني والعشرين. لكن الصعوبات الإجرائية والسياسية لتعديل الدستور تجعل هذا الأمر مستبعدًا للغاية. كما قد ترفض الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية ترشيح ترامب.

تقول ويندي شيلر ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة براون في بروفيدنس، رود آيلاند: "العائق الفني كبير جدًا. فنظرًا للوضع السياسي الراهن، وسيطرة المجالس التشريعية للولايات، سيكون من المستحيل ليس فقط إلغاء التعديل الثاني والعشرين، بل أيضًا إدراجه في قوائم الاقتراع في جميع الولايات الخمسين".

ثغرة دي فانس رئيساً وترامب نائباً

يجادل البعض بأن ثغرة دستورية تسمح لجيه دي فانس بالترشح للرئاسة مع ترامب نائبًا له. بمجرد انتخابه، سيسلم فانس السلطة، كما فعل دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا، حين سلم مفاتيح الكرملين لفلاديمير بوتين. لكن الخبراء يقولون إن هذا ينتهك شرط التعديل الثاني عشر الذي يشترط أن يكون نائب الرئيس مؤهلًا دستوريًا للرئاسة.

بدلاً من ذلك، وبكل بساطة، يمكن لترامب أن يترشح للرئاسة مجددًا، ويراهن على أن المحكمة العليا، التي تضم ستة محافظين، بينهم ثلاثة ممن عيّنهم ترامب، لن تمنعه. فقد حطم مرارًا وتكرارًا، على مدار العقد الماضي، الحواجز بقوة إرادته الجامحة.

لا يبدو أي من هذا محتملاً، ولكن لم يكن من الممكن أن يفوز نجم تلفزيون الواقع الذي لا يملك أي خبرة سياسية أو عسكرية في الانتخابات، ولا المحرض على تمرد السادس من كانون الثاني (يناير) الذي حافظ على قبضته على الحزب الجمهوري، ولا رجل لديه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال ويعود إلى البيت الأبيض ، كذلك .

علّق سايكس، مؤلف كتاب " كيف فقد اليمين عقله" : "غريزتي تدفعني إلى اعتبار ذلك تشتيتًا للانتباه، لكن هذا خطأ لأن المعارضة عانت من قلة الخيال فيما يتعلق بقدرات دونالد ترامب وما ينوي فعله. من الواضح أنه يُطلق هذا لتهدئة الموقف " .

الأفكار التي كانت تبدو مستحيلة في السابق، أصبحت في عهد ترامب أكثر صعوبة. ففي أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، سعى قادة الحزب الجمهوري إلى النأي بأنفسهم عن ترامب وعن "كذبته الكبرى" المتمثلة في سرقة الانتخابات. وصرح السيناتور ليندسي غراهام : "كل ما يمكنني قوله هو: استثنوني، كفى".

لكن بانون وغيره من المؤثرين اليمينيين عملوا بلا كلل على الترويج لمزاعم ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات. وسرعان ما عاد الجمهوريون للالتفاف حول ترامب، مشيرين إلى أنه كان محقًا في إثارة المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، ورفضوا لجنة الكونغرس التي حققت في أحداث السادس من يناير ووصفوها بأنها حملة اضطهاد. وفي العام الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN أن 69% من الجمهوريين يرون أن فوز جو بايدن غير شرعي.

أشار سايكس إلى مثالٍ حديثٍ آخر: اقتراح إيلون ماسك، الحليف الرئاسي، عزلَ القضاة الفيدراليين الذين يُصدرون أحكامًا ضد إدارة ترامب. وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أن غالبية الناخبين الجمهوريين يؤيدون هذه الخطوة.

من سيمنعه؟

وأضاف سايكس: "إذا استمر دونالد ترامب في طرح هذه الفكرة، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لا يستطيع حشد دعم حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (Maga) له، والسؤال المطروح هو: هل ستوافق المحاكم على ذلك؟ ماذا سيحدث إذا قضت المحكمة بأنه لا يمكن تمديد فترة ولايته، ولكن عدداً كافياً من الولايات رشحه للرئاسة على أي حال؟ من سيمنعه؟"

قد يكون حديث ترامب عن ولايته الثالثة أيضًا استراتيجيةً للحفاظ على أهميته ونفوذه السياسيين، مُضلِّلًا خصومه بجعلهم في حالة من الحيرة. هذا يمنعه من الظهور كرئيسٍ "عاجز"، ويُسلِّط الضوء عليه بدلًا من خلفائه المُحتملين.

قد تُسهم هذه التعليقات أيضًا في صرف الانتباه عن خلافات أخرى. ولعلّه لم يكن من قبيل المصادفة أن يُفكّر ترامب في ولاية ثالثة في الأسبوع نفسه الذي هزّت فيه إدارته فضيحةٌ بشأن دعوة مسؤولين كبار، دون قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق سيجنال حول خطط هجوم عسكري.

بعض الجمهوريين يقللون من شأن تصريحات ترامب، ويرونها مجرد مزحة أو محاولة لـ"إثارة الجدل". وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "هذا ليس موضوعًا نفكر فيه حقًا. أمامه أربع سنوات. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

آندي أوغلز يقترح فترة ثالثة

لكن هذه القضية تكتسب زخمًا لدى اليمين. فبعد ثلاثة أيام فقط من أداء ترامب اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني (يناير)، اقترح النائب الجمهوري آندي أوغلز قرارًا مشتركًا في مجلس النواب لتعديل الدستور بحيث يُسمح للرئيس بالبقاء في منصبه لثلاث فترات كحد أقصى، شريطة ألا يكون قد أمضى فترتين متتاليتين قبل الترشح لولاية ثالثة (وهذا من شأنه أن يمنع بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما من الترشح مجددًا).

شاهد ريك ويلسون ، أحد مؤسسي مشروع لينكولن، وهو معارض لترامب، هذا الفيلم من قبل. "يبدأ الفيلم بسخرية، ترامب يسخر من الليبراليين، ثم يتضح أن ترامب يسخر منهم، لكن كلامه صحيح. صحيح، كلامه صحيح، والديمقراطيون أشرار لدرجة أننا يجب أن نتخلى عن أي قيود ونتابع هذه الفكرة. ثم يتساءل: لماذا لا تؤيدون هذه الفكرة يا جمهوري؟"

وأضاف ويلسون: "هذا النمط معروف الآن مع ترامب. تذكروا ما حدث في السادس من كانون الثاني (يناير). كل جمهوري تقريبًا أدان ذلك اليوم، وكلما ازدادت معرفتنا بدور ترامب فيه، تضاءلت قوة الفكرة. لكنهم أصبحوا أقل استعدادًا لقول الحقيقة، وأقل استعدادًا للمقاومة، لذا أعتقد أن هذا النمط حقيقي، إنه موجود، وقد كان واضحًا لنا منذ زمن طويل".

يتحرك الديمقراطيون لمواجهة تصريحات ترامب وقرار أوغلز المقترح. وقد قدّم النائب دان غولدمان قرارات تؤكد دعم التعديل الثاني والعشرين.

ترامب ليس مجنوناً

قال لشبكة MSNBC : "للأسف، قضيتُ وقتًا كافيًا في دراسة دونالد ترامب لأدرك أنه ليس كوميديًا. فهو لا يمزح، وله أسلوبه الخاص، وهو طرح فكرة مجنونة، والادعاء بأنه يمزح، ليبدأ بعض الجمهوريين المتملقين في الترويج لها، كما في هذه الحالة، النائب أوغلز، ثم فجأةً يصبح الأمر طبيعيًا ومتداولًا اجتماعيًا".

بدأ مبدأ الفترتين الرئاسيتين عندما تنحى جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، طواعيةً عن منصبه. فاز أربعة من الرؤساء الستة التاليين بفترة رئاسية ثانية، لكنهم فضلوا فترته الثالثة. في عام 1940، أصبح فرانكلين روزفلت الرئيس الوحيد الذي فاز بفترة رئاسية ثالثة، مُعلنًا قراره بأنه قرار ضرورة لا طموح، خلال الحرب العالمية الثانية. فاز روزفلت مرة أخرى عام ١٩٤٤، لكنه توفي في العام التالي.

بعد فترة وجيزة، بدأ الكونغرس مناقشة ما أصبح يُعرف لاحقًا بالتعديل الثاني والعشرين، الذي يقيد فترة ولاية الرؤساء بانتخابات مرتين فقط، وصادق عليه عام 1951.

وترددت أحاديث متفرقة عن إلغائه منذ ذلك الحين. وقد أيد رونالد ريغان ، وهو رئيس آخر شغل منصبين رئاسيين، إلغاءه علنًا، قائلاً لمحاور إنه "ما كان ليفعل ذلك من أجلي، بل من أجل الرؤساء من الآن فصاعدًا".

مع ذلك، لم يُبدِ ترامب أي تردد في الاستيلاء على السلطة لنفسه، مُدّعيًا أن الشعب يُطالب بذلك لأنه يحظى بأعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي بين أي جمهوري على مدار المئة عام الماضية. وعندما سُئل هذا الأسبوع عن مواجهة افتراضية مع أوباما عام 2028، أجاب: "أتمنى ذلك، يا إلهي، أتمنى ذلك".

لا يمكن إيقافه

يلاحظ بعض المراقبين أن شعبية ترامب في انحدار مستمر. أصرت إيلين كامارك ، الزميلة البارزة في دراسات الحوكمة بمعهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن، على أن "هذا ليس جهدًا جادًا. إنه جهد لجعل دونالد ترامب أقوى سياسي على الإطلاق. هذا الرجل ليس إلهًا. سيسقط في إيقاعات السياسة المعتادة. سيخسر الانتخابات النصفية عام 2026، وعندها سيمل الناس منه " .

مع ذلك، يُحذّر آخرون من أن ترامب قد تعرّض لتجاهلٍ شديدٍ في السابق. قال جو والش ، عضو الكونغرس الجمهوري السابق عن ولاية إلينوي: "هذه ليست مزحةً ولا تشتيتًا. يجب أن نأخذها على محمل الجد. ترامب يقول: "تباً، سأترشح" ويتحدى الناس والحزب والإعلام والجيش والمحاكم لإيقافه - لا أعتقد أنه يمكن إيقافه".

لقد كان من المستحيل تمامًا أن نستعد للمدى الذي سيصل إليه هذا الرجل. لم يتوقع الناس يومًا أن يحدث ما حدث في السادس من كانون الثاني (يناير) ولم نتخيل أبدًا أن رئيسًا سيحاول الإطاحة بالانتخابات. من يفعل ذلك، لو أراد، سيفعل أي شيء للبقاء في منصبه والترشح مجددًا.

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أعدت "إيلاف" هذا المقال نقلاً عن صحيفة الغارديان - الكاتب هو ديفيد سميث مدير مكتب صحيفة الغارديان في واشنطن