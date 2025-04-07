تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تطورات قضية اللاعب الجزائري يوسف عطال، بعد قرار محكمة استئناف فرنسية تأييد حكم بسجنه ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية 45 ألف يورو، يوم الأربعاء 2 أبريل/ نيسان، بعد اتهامه بـ "التحريض على الكراهية الدينية" بسبب "منشور تضامني" مع غزة في 2023.

وصدر الحكم الأول على عطال في يناير/ كانون الثاني 2024، وكان وقتها يلعب في نادي نيس الفرنسي، ويلعب حاليا لصالح نادي السد القطري.

وكن الحكم قد أثار موجة تعاطف مع اللاعب على منصات التواصل الاجتماعي، ونتقدوا ما وصوفوه بازدواجية المعايير لدى الغرب في التعامل مع قضايا "حرية التعبير".

اللاعب الجزائري يوسف عطال يواجه السجن لثمانية أشهر وغرامة مالية في فرنسا

لماذا أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن والغرامة على اللاعب الجزائري يوسف عطال؟

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وكتب مستخدم على منصة إكس: "يوم بعد يوم ينكشف الغرب ومعاييره المزدوجه يقولون إن لك حرية التعبير وحين تتحدث بشيء لايعجبهم يسكتونك بجميع الطرق.."

يوم بعد يوم ينكشف الغرب ومعاييره المزدوجه

يقولون ان لك حرية التعبير وحين تتحدث بشيء لايعجبهم يسكتونك بجميع الطرق ، يوسف عطال بسبب كلامه عن فلسطين حُكم عليه بالسجن 8 شهور وغرامه ماليه ! حسبنا الله ونعم الوكيل



#كلنا_يوسف_عطال

#WeStandWithYoucefAtal pic.twitter.com/J4RxsJLzOV — صالح (@FrankSali7) January 3, 2024

كيف بدأت القضية؟

بدأت القضية في فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما نشر عطال مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام اعتبر أنه "معادي للسامية"، بعد أيام من إندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي نفذته حماس.

وكان عطال وقتها يلعب في صفوف نيس الفرنسي، وسريعا تحرك المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا وعمدة بلدية نيس، كريستيان إيستورسي، ضد عطال.

حذف عطال المنشور، ونشر اعتذارا رسميا، وكتب فيه "أعلم أن منشوري أساء للكثير من الناس، وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك. أود أن أكون واضحاً من دون أي غموض، إنني أدين بشدة جميع أشكال العنف، في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا. لن أدعم أبدًا رسالة الكراهية. السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به".

رغم الاعتذار إلا أن فيليب ديالو، رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم، أعلن في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحويل القضية إلى مجلس الأخلاقيات التابع للاتحاد الفرنسي للنظر فيما نشره اللاعب من "دعوة إلى العنف."

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المدعي العام في نيس فتح تحقيق أولي واستدعاء اللاعب للتحقيق بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسريعا اتخذت إدارة نادي نيس قرارا بإيقاف اللاعب يوسف عطال، في 18 أكتوبر/تشرين الثاني، وقالت إن القرار مفتوح بسبب منشور اعتبرته "معاديا للسامية" المتعلق بالحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وأصدرت الشرطة الفرنسية قرارا بإيقاف مدافع نيس الفرنسي عطال على سبيل الاحتياط، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب".

من هو يوسف عطال؟

يوسف عطال، مواليد 17 مايو 1996، هو لاعب كرة قدم جزائري، يلعب مع نادي السد القطري والمنتخب الجزائري.

بدأ مسيرته الكروية في عام 2006 عندما التحق بفريق شباب بلوزداد الجزائري، ولعب في عدة أندية محلية قبل أن ينتقل إلى نادي نيس الفرنسي عام 2018.

وبعد أزمته في فرنسا انتقل في 2024 إلى نادي أضنة دمير سبور التركي، ولعب معه 11 مباراة، قبل أن ينتقل في نفس العام إلى نادي السد القطري، ومازال به حتى الآن.

تضامن ودعم

وأعلن نادي السد القطري الوقوف مع لاعبه ودعم مواقفه.

وقال النادي في بيان، الجمعة 4 أبريل/ نيسان: "إن ما تعرض له لاعبنا يوسف عطال من حكم قاس جاء نتيجة لموقفه الإنساني المشرف ودعمه لأهلنا في غزة، وهو موقف شجاع يعكس ضمير كل إنسان حر".

وتابع البيان: "نؤكد في نادي السد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، ونعلن عن تخصيص كافة إمكانياتنا لدعم هذه القضية العادلة".