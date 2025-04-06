إيلاف من موسكو: قالت السلطات الروسية إنها لن تسلم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بناء على طلب الرئيس السوري أحمد الشرع.

الأسد كان قد غادر دمشق جوًا في 8 كانون الأول (ديسمبر)، هربًا من انقلاب المتمردين في العاصمة السورية، وسافر جوًا إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، ومن هناك إلى موسكو، حيث التقى بعائلته.

وقال السفير الروسي في بغداد ألبيروس كوترشيف لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن "أحد شروط استقرار بشار الأسد في موسكو هو امتناعه التام عن أي نشاط إعلامي وسياسي، وحتى هذه اللحظة لم يتم ملاحظة أي انتهاكات من جانبه".

وأضاف كوتراشيف أن "منح اللجوء لبشار الأسد وعائلته جاء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقرار في هذا الصدد لن يتغير".

وكانت سوريا قد طلبت في البداية عودة الأسد في شباط (فبراير) الماضي.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر سوري مطلع أن الرئيس الشرع طلب من روسيا تسليم الزعيم السابق للنظام.

وقال المصدر إن "الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه بين دمشق وروسيا هو استمرار المراجعة والمحادثات".

ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس السوري سيعيد الأموال التي أودعها الأسد في موسكو.

إلا أن مصادر أكدت أن روسيا أبلغت الرئيس الشرع أن الأسد لم يودع أي أموال في روسيا.