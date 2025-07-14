إيلاف من فيينا: ألقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كلمة خلال ندوة "أوبك الدولية" في فيينا يوم الإثنين 14 تموز (يوليو) 2025، أكد فيها أن "المملكة لم تغيّر سياسة إنتاج النفط استجابةً للأسواق، بل تُعدّلها عند الحاجة وتنفّذها كما تُعلنها".

وأضاف: "نحن في السعودية ثابتون في رسائلنا وتنفيذ سياساتنا... وإذا آمنت بها عليك أن تنفذها، وإذا فشلت عليك أن تتراجع وتعدل وتمضي قدمًا".

وشدّد على أن أكثر من ملياري إنسان لا يزالون يطبخون باستخدام وقود غير آمن، مما يستوجب مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمعالجة "فقر الطاقة"، مشيراً إلى أن "العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة".

وتوقع الوزير نمواً في الطلب على الطاقة بأكثر من 50 % بحلول 2025، مع بقاء النفط والغاز أساسيين في النقل والصناعة والتنمية.