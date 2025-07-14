إيلاف من دمشق: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تنفيذه ضربات جوية استهدفت عدداً من الدبابات التابعة للجيش السوري في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء، جنوب سوريا.

وفي بيان رسمي نقلته وسائل إعلام عبرية، قال الجيش الإسرائيلي: "تقرير أولي – قبل قليل، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي عدداً من الدبابات في جنوب سوريا"، مؤكداً أن تفاصيل إضافية ستُنشر لاحقاً.

ووفقاً لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الاستهداف جاء في أعقاب ما وصفه مسؤول عسكري بـ"هجمات إرهابية ضد أبناء الطائفة الدرزية". كما أفادت القناة 12 العبرية بأن قصف الدبابات تم بعد تجاوزها "الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا"، ما دفع الطائرات الإسرائيلية لتنفيذ الهجوم.

في السياق ذاته، أعلنت المرجعية الروحية الدرزية في السويداء رفضها دخول "قوات الأمن العام وهيئة تحرير الشام" إلى المحافظة، مطالبة بـ"حماية دولية"، بحسب ما أورد موقع RT.

وكانت المحافظة قد شهدت تصعيداً خطيراً خلال الساعات الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة أمس الأحد بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وعشائر البدو، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة العشرات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستمرت الاشتباكات صباح اليوم في قرى الطيرة ولبين وجرين بريف السويداء الغربي، وسط أنباء عن أعمال حرق لمنازل مدنيين من قبل مجموعات مسلحة. وذكر موقع "السويداء 24" أن فصائل محلية وسكاناً تصدوا لمحاولات هجوم، وسط حركة نزوح متزايدة.

وفي محاولة لاحتواء الوضع، نشرت وسائل إعلام سورية صوراً تظهر انتشار الجيش السوري وقوات الأمن في المناطق الساخنة. ووفق ما نقلته RT، فإن وزارة الدفاع أعلنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بدء انتشار وحدات عسكرية متخصصة لتأمين الممرات الآمنة وفك الاشتباكات، مع التأكيد على التزامها بحماية المدنيين وضبط النفس.

كما أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بمقتل أربعة من عناصر الجيش وجرح آخرين خلال هجوم شنته مجموعات مسلحة على قوات فض النزاع في ريف السويداء، بينما تواصل الحكومة السورية جهودها لاستعادة الأمن وفرض سيطرة الدولة في المنطقة.