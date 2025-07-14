إيلاف من دمشق: أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، مقتل أربعة عناصر من الجيش السوري وإصابة آخرين، إثر هجوم شنّته مجموعات مسلّحة على وحدات من قوات فض النزاع في ريف محافظة السويداء، جنوب البلاد.

وقال مصدر رسمي في الوزارة، إن "مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء هاجمت وحدات من الجيش كانت قد دخلت المنطقة في إطار مهمة لحماية الأهالي وفض النزاع"، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن "ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى في صفوف الجيش العربي السوري"، قبل أن يتم تأكيد ارتفاع عدد القتلى لاحقًا إلى أربعة.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الأحد بين مجموعات مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية وعشائر البدو، وذلك عقب حادثة سلب على طريق دمشق–السويداء، أعقبها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل واشتباكات دامية أسفرت، بحسب مصادر محلية، عن مقتل 37 شخصًا وإصابة نحو 90 آخرين، إلى جانب قطع الطريق الدولي وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المحافظة.

وكانت وزارة الدفاع قد أكدت صباح الإثنين، أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية في نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتوترة داخل السويداء، لتأمين ممرات آمنة للمدنيين واحتواء الاشتباكات.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا أكدت فيه "بدء تدخل مباشر بالتعاون مع وزارة الدفاع لفرض الأمن والاستقرار في السويداء"، مشددة على أن "قوات الأمن ستعمل على وقف العنف وإعادة الاستقرار وحماية المواطنين".

ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف إلى التعاون مع القوى الأمنية والالتزام بضبط النفس، مؤكدة استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي في المنطقة، في ظل اتساع رقعة الاشتباكات وتفاقم المخاطر على المدنيين.

