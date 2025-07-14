إيلاف من لندن: قال تقرير إعلامي بريطاني إن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خالفت قواعدها التحريرية بسبب فيلم وثائقي عن غزة رواه ابن مسؤول في حماس.

أفادت بي بي سي BBC بأنها خالفت قواعدها التحريرية بعدم كشفها أن الراوي الطفل في فيلم وثائقي عن غزة هو ابن مسؤول في حماس.

وأفاد تقرير حول البرنامج المثير للجدل أن ثلاثة أعضاء من شركة الإنتاج المستقلة كانوا على علم بدور والد الصبي، لكن لم يكن أحد داخل بي بي سي على علم بذلك.

وانتقد التقرير المستقل - الذي كُلّفت به بي بي سي - فريق بي بي سي المشارك في الفيلم الوثائقي لعدم "استباقيته الكافية" في عمليات التدقيق التحريري الأولية، ولـ"عدم وجود إشراف نقدي على الأسئلة التي لم تُجب عليها أو التي لم تُجب عليها بشكل كامل" قبل البث.

تاثير على المحتوي

وفي حين أشار التقرير إلى عدم وجود دليل "يدعم فكرة أن والد الراوي أو عائلته أثروا على محتوى البرنامج بأي شكل من الأشكال"، فقد خلص إلى أن استخدام راوي طفل في البرنامج "غير مناسب".

عُرض برنامج "غزة: كيف تنجو من حرب" على بي بي سي في فبراير، ولكن حُذف من iPlayer بعد أن اتضح أن الراوي الطفل هو ابن أيمن اليازوري، الذي شغل منصب نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.

أنتجته شركة الإنتاج المستقلة "هيو فيلمز"، ويشارك فيه الطفل عبد الله اليازوري، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي يتحدث عن الحياة في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقاد المراجعة بيتر جونستون، مدير الشكاوى والمراجعات التحريرية في بي بي سي، والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى المدير العام تيم ديفي.

وأفاد التقرير بدفع أجر قدره 795 جنيهًا إسترلينيًا للراوي، دُفع لأخته. ووجد التقرير أن هذا الأجر "لم يكن خارج نطاق المعقول في هذا السياق".

لا إجراءات تأديبية

ولم يذكر التقرير أي أفراد يواجهون إجراءات تأديبية، ولكن تم إنشاء وظيفة جديدة في قسم الأفلام الوثائقية الإخبارية والشؤون الجارية.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنها ستعلن عن منصب قيادي، وهو منصب مدير، في مجلس أخبار الهيئة، خلال الأيام السبعة المقبلة.

وبينما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن التقرير خلص إلى أن شركة هويو فيلمز لم تُضلّل الهيئة "عمدًا"، إلا أنها قالت إن شركة الإنتاج المستقلة "تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الفشل".

وأضافت أن هيئة الإذاعة البريطانية "تتحمل أيضًا بعض المسؤولية".

خلل كبير

وأشار السيد تيم ديفي إلى "خلل كبير" في الفيلم الوثائقي، وقال: "أعتذر عن هذا الخلل". وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان "المساءلة السليمة" ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأكدت شركة هويو فيلمز أنها تأخذ نتائج التقرير "على محمل الجد"، وقدمت اعتذارها.

وقالت الشركة إنهم "يعملون بشكل وثيق مع هيئة الإذاعة البريطانية" (BBC) لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إيجاد طريقة لإعادة أجزاء من الفيلم الوثائقي إلى iPlayer، وأضافوا: "خاطر فريقنا في غزة بحياته لتوثيق الأثر المدمر للحرب على الأطفال.

واضافت: "يظل فيلم غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" تقريرًا حيويًا، ويستحق مساهمونا - الذين لا رأي لهم في الصراع - أن تُسمع أصواتهم."

وفي حديثه أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في وقت سابق من هذا العام، وصف السيد ديفي تداعيات الفيلم الوثائقي بأنها "مدمرة"، وقال إن المؤسسة "لم تُبلّغ" بالأسئلة التي طُرحت حول والد عبد الله.

وسبق أن حذّرت هيئة الرقابة على الإعلام (Ofcom) من أن الجدل الأخير قد "يبدأ في تقويض ثقة الجمهور".

يشار إلى أن إسرائيل لا تسمح لوكالات الأنباء الدولية بدخول غزة لتقديم تقارير مستقلة.