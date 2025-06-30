إيلاف من لندن: تواصلت موجة التنديد والرفض في بريطانيا بشأن بثّ الهتافات المناهضة للجيش الإسرائيلي في مهرجان غلاستونبري.

وأصدرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بيانًا جديدًا قالت فيه إن تصريحات المغني الرئيسي في المهرجان بوبي فيلان معادية للسامية و"غير مقبولة بتاتًا"، وأنه كان ينبغي وقف البث.

وأعربت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن أسفها لعدم سحب البث المباشر لحفل بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري "غير المقبول"، حيث قالت هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) إن على الهيئة "الإجابة على أسئلة".

وواجهت الهيئة انتقادات متزايدة بسبب بثّها الحفل على مسرح ويست هولتس في غلاستونبري، حيث هتف بوبي فيلان، المغني الرئيسي لثنائي الراب بانك، "الحرية لفلسطين" و"الموت، الموت للجيش الإسرائيلي".

وأدان رئيس الوزراء كير ستارمر هذه التصريحات، بينما قالت منظمة المهرجان إميلي إيفيس إنها "تجاوزت الحدود"، كما أصدرت هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بيانًا أعربت فيه عن مخاوفها.

إبادة جماعية

وأظهرت لقطات من الحفل انضمام بعض الحضور، حيث قدمت الفرقة عرضها أمام شاشة كُتب عليها أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى "إبادة جماعية".

بعد ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن ظهور تحذير على الشاشة بشأن احتمال استخدام "لغة حادة وتمييزية"، لكنها وصفت التعليقات بأنها "مسيئة للغاية".

واليوم الاثنين، أصدر متحدث باسم الهيئة بيانًا مُحدّثًا، قال فيه إن التعليقات معادية للسامية، وكان ينبغي وقف العرض.

وقال البيان: "تحترم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حرية التعبير، لكنها تقف بحزم ضد التحريض على العنف". وأضاف: "إن المشاعر المعادية للسامية التي عبّر عنها بوب فيلان غير مقبولة بتاتًا، ولا مكان لها على أثيرنا. نرحب بإدانة مهرجان غلاستونبري للعرض".

وأضاف المتحدث أن إصدار تحذير على الشاشة أثناء البث عبر الإنترنت يتماشى مع إرشادات التحرير، وأن العرض لم يُعرض للمشاهدة عند الطلب.

وقال المتحدث: كان الفريق يتعامل مع موقفٍ مباشر، ولكن بالنظر إلى ما حدث لاحقًا، كان ينبغي علينا إيقاف البث المباشر أثناء العرض. نأسف لعدم حدوث ذلك.

وأضاف: "في ضوء ما حدث في نهاية هذا الأسبوع، سنراجع إرشاداتنا بشأن الفعاليات المباشرة للتأكد من وضوح الفرق بشأن الوقت المقبول لإبقاء البث على الهواء."

أسئلة محددة

وقال متحدث باسم مكتب الاتصالات والشكاوى الحكومي Ofcom: "نحن قلقون للغاية بشأن البث المباشر لهذا العرض، ومن الواضح أن لدى BBC أسئلةً للإجابة عليها.

وأضاف: "لقد تواصلنا مع BBC خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات على وجه السرعة، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لضمان الامتثال لإرشاداتها التحريرية."

يأتي هذا التطور الأخير في أعقاب إدانة شديدة من رئيس الوزراء، الذي قال إنه "لا يوجد مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروع".

كما أشار السير كير إلى تصريح سابق يفيد بأنه كان ينبغي استبعاد فرقة الراب نيكاب من بلفاست، التي كانت على المسرح بعد بوب فيلان، من التشكيلة بعد اتهام أحد أعضائها بارتكاب جريمة إرهابية.

وقال رئيس الوزراء: "قلتُ إنه لا ينبغي منح فرقة نيكاب منبرًا، وهذا ينطبق على أي فنان آخر يُطلق تهديدات أو يُحرّض على العنف".

وقالت السيدة إيفيس، التي شارك والدها مايكل في تأسيس المهرجان، في بيان إن بوب فيلان "تجاوز الحدود تمامًا".

وأضافت: "لقد تجاوزت هتافاتهم الحدود تمامًا، ونحن نُذكّر جميع المشاركين في إنتاج المهرجان بإلحاح بأنه لا مكان في غلاستونبري لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف".

السفارة الإسرائيلية

ونشرت السفارة الإسرائيلية على موقع X في الساعات التي تلت العرض، قائلةً إنها "منزعجة بشدة من الخطاب التحريضي والبغيض".

وأضافت أن الشعار المستخدم "يدعو إلى تفكيك دولة إسرائيل".

في منشور منفصل على موقع X يوم الأحد، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية لقطاتٍ مُروّعة عقب هجوم حماس على مهرجان نوفا في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت الحملة ضد معاداة السامية (CAA) إنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن "قرارها المشين" ببثّ العرض.

عرض مروع

وكان وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ، وصف كمتحدث باسم الحكومة، الهتاف بأنه "مُروّع"، لا سيما في مهرجان موسيقي - "في حين كان هناك إسرائيليون في مهرجان موسيقي مماثل اختُطفوا وقُتلوا واغتصبوا، وفي بعض الحالات لا يزالون أسرى".

وأضاف أنه في حين "لا يوجد مبرر للتحريض على العنف ضد الإسرائيليين... فإن الطريقة التي تُدير بها إسرائيل هذه الحرب جعلت من الصعب للغاية على حلفاء إسرائيل حول العالم الوقوف مكتوفي الأيدي وتبرير أفعالها".

وقالت لوسي ماكمولين، التي كانت ضمن الحشد الذي رافق بوب فيلان، لشبكة سكاي نيوز: "عندما يُقتل الأطفال والمدنيون ويُجوعون، أعتقد أنه من المهم أن يتحدث الناس علنًا عن هذه القضايا.

ومع ذلك، فإن التحريض على المزيد من الموت والعنف ليس هو السبيل الأمثل".

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تُراجع تسجيلات كلٍّ من موقعي بوب فيلان ونيكيب لتقييم ما إذا كانت قد ارتُكبت أي جرائم جنائية.