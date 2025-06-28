إيلاف من لندن: أعلنت السلطات البريطانية عن ضبط كمية كوكايين تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني في أحد موانئ المملكة المتحدة.

عُثر على الكمية، التي تزن 2.4 طن، تحت حاويات على متن سفينة قادمة من بنما إلى ميناء لندن غيتواي في ثوروك، مقاطعة إسيكس.

ووجدت الكمية في وقت سابق من هذا العام بعد عملية استخباراتية، ولكن تم اعتراضها عند وصولها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وبمساعدة مشغل الميناء، تم نقل 37 حاوية كبيرة للكشف عن المخدرات، التي تُقدر قيمتها بنحو 96 مليون جنيه إسترليني.

العملية السادسة الكبرى

وتُعتبر هذه الكمية سادس أكبر عملية ضبط كوكايين في تاريخ المملكة المتحدة، وفقًا لقوة الحدود.

وقال تشارلي إيستو، مدير الشؤون البحرية: "هذه الضبطية - وهي واحدة من أكبر عمليات الضبط من نوعها - ليست سوى مثال واحد على مدى تفاني ضباط البحرية التابعين لقوة الحدود في التفوق على العصابات الإجرامية التي تهدد أمننا.

وأضاف: "رسالتنا لهؤلاء المجرمين واضحة - أكثر من أي وقت مضى، نستخدم الاستخبارات والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون لتعطيل عملياتكم وتفكيكها."

وفيات

وقال السيد إيستو أن سفن الحاويات تُعد إحدى الطرق الرئيسية التي تستخدمها العصابات الدولية لتهريب المخدرات من الفئة الأولى إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أنه ارتفعت وفيات الكوكايين في إنجلترا وويلز بنسبة 31% بين عامي 2022 و2023، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

وفي مكان آخر هذا الأسبوع، عُثر على شحنة أخرى من الكيتامين، و4000 حبة من عقار إم دي إم إيه، و20 سلاحًا ناريًا، على متن شاحنة في ميناء دوفر في مقاطعة كينت.

ويقدر الخبراء القيمة السوقية للكيتامين بنحو 4.5 مليون جنيه إسترليني، حيث تبلغ قيمة عقار إم دي إم إيه ما لا يقل عن ٤٠ ألف جنيه إسترليني.

وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بأن سائق الشاحنة، وهو مواطن طاجيكي يبلغ من العمر ٣٤ عامًا، أُلقي القبض عليه في موقع الحادث للاشتباه في تهريبه للمخدرات.