إيلاف من لندن: تواجه مضيفة الطيران البريطانية السابقة شارلوت ماي لي عقوبة سجن قد تصل إلى 25 عاما في سريلانكا بعد اتهامها بتهريب أكثر من 45 كيلوغراما من مخدر "كوش" الخطير.

وتم القبض على الشابة البالغة من العمر 21 عاما من جنوب لندن، في مطار باندارانايك الدولي بالعاصمة السريلانكية كولومبو مطلع الشهر الجاري، حيث عثرت السلطات على المخدرات مخبأة داخل حقائبها، وهو عقار صناعي جديد يصنع من بين مكوناته عظام بشرية.



المخدرات المحجوزة

ويعتبر "كوش" من أخطر المخدرات الحديثة التي انتشرت في غرب إفريقيا، ويتسبب وحده في وفاة 12 شخصا أسبوعيا في سيراليون حسب تقديرات رسمية.

وبحسب محاميها سامباث بيريرا، تنفي لي جميع التهم الموجهة إليها وتؤكد أن المخدرات وُضعت في أمتعتها دون علمها.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 3.3 مليون دولار في السوق السوداء، فيما يعد هذا الضبط الأكبر من نوعه في تاريخ سريلانكا.

يذكر أن مخدر "كوش" يتسبب في تأثيرات خطيرة تصل إلى النوم المفاجئ أثناء المشي والسقوط العشوائي، وقد أدت الشعبية الكبيرة لهذا المخدر إلى ظهور عصابات تقوم بنبش القبور في سيراليون للحصول على العظام البشرية التي تدخل في تصنيعه، ما دفع الرئيس السيراليوني إلى إعلان حالة الطوارئ ووصف المخدر بأنه "أزمة وجودية" تهدد البلاد.



