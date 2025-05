إيلاف من أوتاوا: أثار رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو جدلا واسعا بعد ظهوره بحذاء رياضي غير رسمي خلال استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بأوتاوا.

واختار ترودو، الذي استقال من منصبه مطلع العام الجاري، ارتداء بدلة زرقاء رسمية، لكنه قرنها بحذاء رياضي من ماركة "أديداس" بألوان زاهية، مما أثار سخرية وتعليقات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي.

Conservatives will ignore squatters in Stornoway, but if Justin Trudeau wears funky shoes? Suddenly they’re defenders of decorum with foot fetishes. 🤷‍♂️@PierrePoilievre #ThroneSpeech pic.twitter.com/5kktpbfRfH