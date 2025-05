إيلاف من واشنطن: أثار سؤال موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سياساته التعريفية غضبه خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي.

وجاء السؤال من مراسلة "سي إن بي سي" ميغان كاسيلا، التي استفسرت عن رأيه فيما يصفه محللو "وول ستريت" بأنه "نمط التراجع" في تنفيذ تهديداته التعريفية، وهو ما يشار إليه بمصطلح "صفقة التاكو" (TACO Trade) اختصارا لعبارة "ترامب يتراجع دائما".

ورد ترامب بغضب واضح، معتبرا السؤال "مقززا" وغير لائق، مؤكدا أن ما يقوم به هو جزء من استراتيجية تفاوضية ناجحة.

BREAKING: In an insane moment, Trump has a complete meltdown when asked by a reporter about the phrase coined by Wall Street brokers, "Trump Always Chickens Out," or TACO. "Don't ever say what you said, that's a nasty question."



He can't handle the truth.pic.twitter.com/U4L5LOl02q