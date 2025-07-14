إيلاف من تل أبيب: نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين 14 تموز (يوليو) 2025، تسجيلات مصوّرة قال إنها تُظهر استهدافه لدبابات في محيط السويداء، جنوب سوريا، مدّعيًا أنها كانت تتقدّم نحو المدينة من جهة منطقة المزرعة – سميع.

ووفق بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد "تم رصد عدة دبابات في المنطقة الواقعة بين المزرعة وسميع، وهي تتقدم باتجاه السويداء جنوب سوريا"، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ "قصف جوي مباشر على الأهداف لمنع وصولها إلى المنطقة".

وأوضح البيان أن "وجود هذه الدبابات في جنوب سوريا قد يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل"، مؤكّدًا أن "القوات تواصل مراقبة التطورات في المنطقة".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين مجموعات درزية محلية وعشائر من البدو في محيط محافظة السويداء، حيث أفادت تقارير محلية خلال الأيام الماضية بوقوع اشتباكات مسلّحة، دون وجود تأكيد رسمي شامل من الحكومة السورية بشأن الوضع الميداني.

اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي ظهرت عبر منصة "رابتلي" الإخبارية، والتي أفادت بأن التصوير جرى خلال ساعات الفجر، دون إمكانية التحقق المستقل من توقيت أو موقع التسجيل.