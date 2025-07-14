إيلاف من القاهرة: نفت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المعروفة بقربها من أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صحة ما تم تداوله مؤخراً حول صدور "عفو رئاسي" من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق مبارك.

وفي منشور نُشر على الصفحة الرسمية على فيسبوك، أكدت أن "الخبر المتداول تحت عنوان السيسي يصدر عفواً رئاسياً عن مبارك عارٍ تماماً من الصحة، وأن انتشاره الواسع دفع البعض إلى تصديقه دون تحقق".

وأوضحت الصفحة أن العفو الرئاسي يصدر فقط بحق أشخاص محكوم عليهم يقضون عقوباتهم داخل السجون، وليس بحق من وافتهم المنية منذ خمس سنوات، في إشارة إلى وفاة الرئيس الأسبق عام 2020. وأضافت أن العفو الرئاسي لا يتم الإعلان عنه عبر صفحات مجهولة على فيسبوك، بل يصدر بقرار رسمي يحمل رقماً وتاريخاً ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما لفتت الصفحة إلى أن مبارك احتفظ خلال حياته بكامل أوسمته ونياشينه العسكرية، بما فيها "نجمة سيناء" التي نالها عن دوره في حرب أكتوبر، وأن جنازته العسكرية التي أقيمت عام 2020 حملت هذه الرموز تكريماً له.

واختتمت الصفحة منشورها بالقول إن الرئيس الراحل كان قد رفض فكرة طلب العفو الرئاسي عندما طُرحت عليه وهو على قيد الحياة، مؤمناً بحكم الله والتاريخ، ومعتبرة أن "التاريخ لم يكن منصفاً بما يكفي، لكنه في النهاية أنصفه وبرّأه"، وفق ما جاء في المنشور.

يُذكر أن التصريحات نُشرت عبر صفحة "أنا آسف يا ريس" ونقلها موقع روسيا اليوم RT ضمن تغطيته للأخبار المتعلقة بالرئيس المصري الراحل.