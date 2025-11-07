إيلاف من الرباط: احتفالا بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء، احتضنت ساحة أم السعد بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية ، عروض "نوستالجيا"، تحت عنوان "المسيرة الخضراء عهد جديد"، في تجسيد للحظة استثنائية للعودة إلى ذاكرة واحدة تجمع كل المغاربة حول حدث وطني شكل منعطفاً حاسماً في تاريخ البلاد.



من عروض نوستالجيا بالعيون

من خلال تقنيات العرض الحديثة، والمؤثرات البصرية، والمشاهد الفنية، استحضرت العرض الفني، في حضور محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد السلام بيكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعدد من المنتخبين، روح المسيرة الخضراء، مع إبرازها قيم التضامن والوطنية والإجماع الشعبي الذي وحّد المغاربة خلف الملك الراحل الحسن الثاني.



من عروض نوستالجيا بالعيون

وتدخل هذه العروض، التي تتواصل إلى غاية الأحد المقبل، بساحة أمّ السعد، في إطار المشاريع الثقافية الكبرى التي أطلقتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، كعمل فني ذي بعد وطني، يحتفي بالذاكرة الجماعية والتراث اللامادي للأقاليم الجنوبية للمغرب.



من عروض نوستالجيا بالعيون

ومن خلال مقاربة ركحية معاصرة، يشيد هذا المشروع، في عروضه بالعيون، بملحمة المسيرة الخضراء، متتبعا الروابط التاريخية والروحية العميقة التي توحد القبائل الصحراوية بالعرش العلوي، مجسداً بذلك معاني الوفاء والوحدة والاستمرارية التي تطبع تاريخ المملكة المغربية.

وتقترح عروض "نوستالجيا" في العيون، عملا فنيا يمزج بين التمثيل، والموسيقى، والرقص والأضواء، على الجمهور رحلة حسية وعاطفية في قلب الذاكرة الصحراوية، مؤكدة على دور الفن كجسر يربط بين الماضي والحاضر، والتراث والتجديد.

