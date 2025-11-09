إيلاف من مكسيكو سيتي: تتفاعل بقوة واقعة التحرش الجنسي في وضح النهار برئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم من جانب رجل مخمور، فقد قالت كاترينا كاماسترا، الأستاذة والناشطة النسوية المكسيكية: "إن نزعة التحرش الجبسي في المكسيك مُريعة لدرجة أن رئيسة البلاد نفسها لم تعد في مأمن".

باختصار، هذا شعورٌ تشاركته العديد من النساء في المكسيك بعد مشاهدة الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لرجلٍ ثملٍ يتحسس جسد أول رئيسةٍ للبلاد، كلوديا شينباوم، أثناء سيرها من القصر الوطني إلى وزارة التعليم يوم الاثنين.

🇲🇽 Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl — FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025

شينباوم، التي وجّهت اتهاماتٍ ضد الرجل، قالت الشيء نفسه تقريبًا في مؤتمرها الصحفي اليومي يوم الأربعاء: "إذا فعلوا هذا برئيسة البلاد، فماذا سيحدث للنساء الأخريات في البلاد؟"

التحرش ظاهرة تجتاح المكسيك

جعل موقف شينباوم غير المسبوق من هذه اللحظة درسًا في بلد لطالما اشتكت فيه النساء من أن التحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع ووسائل النقل العام غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أمرٌ طبيعي ولا يُؤخذ على محمل الجد، وفقاً لتقرير "الغارديان".

وقد فعل ذلك بالضبط خصوم شينباوم اليساريون من اليمين، إذ زعموا أن التحرش الجنسي بها مُدبرا لصرف الانتباه عن اغتيال عمدة محلي، كارلوس مانزو، وهو ناقد صريح للجريمة المنظمة، وكان قد دعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحمايته وحماية الآخرين.

ومن ناحية أخرى، تُدرك معظم النساء هنا أن العنف الجنسي ليس بالضرورة مُفتعلًا - نصفهن تعرضن له في مرحلة ما من حياتهن.

الرئيسة لا تخشى السير بين الحشود

تشتهر شينباوم، كسابقتها ومرشدها، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالسير بين الحشود، ومصافحتها، والدردشة معها، والتقاط صور سيلفي معها. وقد فعلت ذلك تحديدًا عندما تعرضت للتحرش.

قالت عشتار كاردونا، عالمة الاجتماع المتخصصة في الدراسات الثقافية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك ، عندما التقينا في منزلها بمدينة مكسيكو لتناول الشاي، وكنا نشعر بالغضب: "إنه توازن هش بين الشعور بالأمان والقرب من الناس".

إذا تخلت شينباوم عن القرب من الناس الذي يفخر به حزبها، فسوف تُتهم بالخوف وعدم الأهلية للمنصب. وحفاظًا على هذا التقليد كامرأة تعرضت لاعتداء صارخ، فهي عُرضة لاتهامات بالتهور. وقد أخبرني كل من كاماسترا وكاردونا أن خصومها يقولون إنها تستحق ذلك بالفعل.

وكما أوضحت لي كاردونا: "بالنسبة للأشخاص الذين نشأوا بطريقة تقليدية للغاية يتم فيها تطبيع البنية الأبوية، فإن امرأة (مثل شينباوم)، وهي عالمة ويسارية، تمثل كل ما يكرهه الرجال الذكوريون، رجال الوضع الراهن، في المكسيك".

طالب حاول تحسسها سابقاً

أخبرتني عن حادثة وقعت قبل ثلاث سنوات عندما اقترب منها طالب وسط حشد من المهنئين لها بعد أن ألقت خطابًا رئيسيًا وحاول تحسسها. رئيسة أو أستاذة جامعية، لم يحميها منصب المرأة أو سلطتها من الرجال.

بالطبع، ليس الاعتداء الجنسي حكرًا على المكسيك. فالحديث مع نساء مكسيكيات عما حدث لرئيسهن فتح خزانة ذكرياتٍ مُخزّنة وتبادلن قصصًا من الحرب. عندما أخبرتني كاردونا أنها تحثّ طالباتها على عدم التجمد عند التحرش، أخبرتها كيف تجمدتُ في مكاني في سن الخامسة عشرة عندما تعرّضتُ لاعتداء جنسي.

وعندما أخبرتني عن لكمها عددًا لا بأس به من المتحرشين في الشارع، أخبرتها كيف اعتديتُ بالضرب على رجلٍ تحرش بي في ملهى ليلي في مونتريال، كندا، في سن الخمسين.

دعوة النساء إلى التخلي عن الصمت

ربما تكون هذه هي اللحظة التي ينهار فيها السد بالنسبة للنساء المكسيكيات. تقول كاردونا: "لقد كسرنا المحرمات منذ حوالي عشر سنوات، لكن الأمر صعب للغاية". "تشعر العديد من النساء بالخجل، لكن الآن يمكننا التحدث بحرية أكبر، بحرية أكبر عن هذا الأمر".

تخبرني أنها دائمًا ما تتحدث مع طلابها، رجالًا ونساءً، عن الاحتياطات التي تتخذها عند مغادرة المنزل. "أفكر في كيفية ارتداء ملابسي لتجنب الإمساك بي من مؤخرتي أو أن يقول لي رجل شيئًا مقززًا. وأسأل طلابي الذكور: "هل فكرتم في ذلك من قبل؟" أبدًا". بمجرد أن يروا ما حدث لرئيستهم، في وضح النهار، في لقطات بُثت عبر العالم، هل سيفكر الرجال المكسيكيون في الأمر بشكل مختلف الآن؟

"أقول لطلابي أنه يتعين عليكم تقبل الغضب!"، ويجب على المرأة التي تتعرض للتحرش أن تضرب المتحرش، لكي يظل يتذكر المرأة التي ضربته دائماً.