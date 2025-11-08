إيلاف من لندن: يخضع دوق يورك السابق الأمير أندرو للتحقيق من قبل شرطة لندن وقد يواجه عقوبة بالسجن، في حين تخضع زوجته السابقة سارة فيرغسون للتحقيق أيضًا بتهمة الاستخدام غير الأخلاقي لأموال الجمعيات الخيرية - وقد يتم إجبارهما على مغادرة المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير جديد.

سيُتهم أندرو بارتكاب مخالفات عامة وسوء سلوك في منصب عام... ومن المرجح أن يُسجن. القضية المرفوعة ضده واضحة تمامًا... إنه في ورطة كبيرة، هذا ما قاله المؤرخ أندرو لوني، مؤلف كتاب "مُستحق: صعود وسقوط آل يورك"، لـ بولا فرويليتش من نيوزنيشن .

وقال لوني للصحافة البريطانية إن الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، والمعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور "لن يُدان بالاتجار بالجنس، بل سيكون بسبب سوء السلوك المالي".

وقد تم تجريد "الأمير" و"صاحب السمو الملكي" من ألقابه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) وسط مزاعم بأنه كان أحد عملاء جيفري إبستين سيئي السمعة

كان أندرو، 65 عاما، مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة من عام 2001 حتى عام 2011 وكان يختلط بشخصيات مشكوك فيها في دول مثل ليبيا وكازاخستان ولاوس - وكان يتخلى عن السفارات للإقامة في فنادق خمس نجوم ويدفع فواتير باهظة.

وتبحث الشرطة أيضًا في مزاعم مفادها أن أندرو طلب من ضابط في عام 2011 العثور على معلومات شخصية عن متهمته، فيرجينيا جيوفري، 41 عامًا.

وزعمت الراحلة جيوفري، التي توفيت منتحرة في أبريل (نيسان)، في مذكراتها "فتاة لا أحد" - التي نُشرت بعد وفاتها في أكتوبر (تشرين الأول) أن جيفري إبستين أمرها بممارسة الجنس مع أندرو في ثلاث مناسبات، بما في ذلك عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وتطلب مجموعة الحملة البريطانية Republic، التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي، من المحامين أيضًا النظر في مقاضاة أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي أو الفساد أو سوء السلوك أثناء توليه منصبًا عامًا.

مكاسب شخصية على حساب العمل الخيري

في هذه الأثناء، تخضع فيرغسون البالغة من العمر 66 عامًا، والتي طلقها أندرو في عام 1996، للتحقيق أيضًا بتهمة استخدام العائدات من صفقات الكتب والترويج لها لتحقيق مكاسب شخصية - بدلاً من الأعمال الخيرية التي كان من المفترض أن تكون مخصصة لها.

«لقد كانت تستغلّ الجمعيات الخيرية لكسب المال. لذا، ستكون في ورطة كبيرة»، تابع لوني.

وتوقع لوني أن الزوجين السابقين سيضطران على الأرجح إلى الانتقال خارج إنجلترا.

وأضاف أن "أندرو سينتهي به الأمر في الإمارات مثل خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، أما فيرغي، فمن المرجح أن تذهب للعيش في البرتغال وسويسرا مع الحفاظ على وجود صغير في لندن بمساعدة الأصدقاء".