إيلاف من واشنطن: غادرة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، البيت الأبيض، الإثنين، بعد مباحثات مهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي نفس الوقت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق فرض عقوبات "قانون قيصر" على سوريا، وهي العقوبات التي كانت تكبل انطلاقة دمشق اقتصادياً، أي أنه يمكن القول إن الشرع غادر البيت الأبيض وفي جيبة ورقة انطلاق سوريا نحو مستقبل جديد.

وأثناء انعقاد المباحثات بين ترمب والشرع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً، موضحة أن "تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إنه خلال الزيارة، ستعلن سوريا انضمامها إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، مضيفاً أن سوريا ستتعاون مع الولايات المتحدة في جهود القضاء على فلول التنظيم ووقف تدفق المقاتلين الأجانب.

ويتوقع دبلوماسيون أميركيون وخبراء في الشأن السوري، أن أجندة الرئيسين قد يتصدرها مناقشة اتفاق بين دمشق وتل أبيب.

وفيما ظهرت بوادر إيجابية للاجتماع حتى قبل بدايته، تمثلت في تمرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً قدّمته إدارة ترمب لرفع اسم الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، لكن الشرع يزور واشنطن وعيناه نصب هدف أبعد، وهو إزالة كل العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

ما هو قانون عقوبات قيصر؟

قانون قيصر هو قانون أميركي فرض عقوبات اقتصادية على داعمين لحكومة بشار الأسد في سوريا بهدف إرغام الحكومة على إنهاء هجماتها ضد المدنيين السوريين، وقبول انتقال سياسي سلمي.

يتضمن القانون عقوبات جاهزة مثل حظر السفر والعزل عن النظام المالي الأميركي، ويشمل الأفراد والكيانات التي تمول الأنشطة التي تعرقل التسوية السياسية في سوريا.

دخل القانون حيز التنفيذ في عام 2019، وانتهت صلاحيته في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن تم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لاحقًا بعد سقوط نظام الأسد في مايو 2025.

الأهداف الرئيسية للقانون

1- إجبار الحكومة السورية على تغيير سلوكها: هدف القانون إلى إرغام حكومة بشار الأسد على إنهاء "هجماتها الدموية" ضد المدنيين.

2- دفع نحو انتقال سياسي: سعى القانون إلى دفع الحكومة السورية نحو قبول انتقال سياسي سلمي.

3- استهداف الداعمين: فرض عقوبات على أي أجنبي يمول أو يشارك في أنشطة تعيق الحل السياسي في سوريا.

العوامل التي أدت إلى انتهاء القانون

1- انتهاء صلاحية القانون: انتهت صلاحية قانون قيصر في ديسمبر 2024، بعد خمس سنوات من إقراره.

2- تغيير النظام: بعد سقوط نظام الأسد في مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر.