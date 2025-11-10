إيلاف من واشنطن: أظهرت لقطات مصورة "غير رسمة" لحظة وصول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

‼️ clear video for Sharaa arrival to the White House.



Credit to @diyarkurda . pic.twitter.com/3GlYRkQylq — Hiba Nasr (@HibaNasr) November 10, 2025

وقد انتشرت تساؤلات بمنصات السوشيال ميديا عن تأخر "البيت الأبيض" في بث ونشر الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد وصول الرئيس السوري إلى مقر الحكم الأميركي للقاء الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بمعرفة ومتابعة تفاصيل زيارة الرئيس أحمد الشرع للولايات المتحدة، وفي واقع الأمر فإن بث تفاصيل الزيارات الرئاسية للبيت الأبيض أمر يحكمه بروتوكول اعلامي أميركي، مما يجعله مثل هذه الزيارات لا يتم بثها على الهواء مباشرة، في غالب الأمر.

بوابة غير معتادة

قال مراسل "سكاي نيوز إن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مضيفاً على لسان مصدر أميركي :"البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي، لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة".

وكشفت مصادر أن "الشرع كان مرفوقا بوزير الخارجية أحمد الشيباني. ويعقد الاثنان حاليا اجتماعا مغلقا مع الرئيس ترامب، ولم تُنشر أي تصريحات صحفية بعد".

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرا للتداعيات السياسية والأمنية المهمة التي قد تترتب عليها، خاصة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ورجح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أن يوقع الشرع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".