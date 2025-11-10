إيلاف من واشنطن: يبدو أن اندلاع حرب أخرى بين إسرائيل وإيران أصبح مسألة وقت فحسب، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، وتؤكد الصحيفة الأميركية أن طهران تهدف إلى إطلاق 2000 صاروخ في وقت واحد، وتحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، مما جعل الخبراء يعتقدون أن جولة أخرى من الحرب بين إيران وإسرائيل هي "أمر لا مفر منه تقريبًا".

يُثير المقال، الذي نُشر يوم الأحد، شكوكًا حول فكرة أن الحرب التي استمرت 12 يومًا بين البلدين في يونيو (حزيران) قد قضت على تهديد البرنامج النووي الإيراني. بل يُشير إلى أن مسؤولين وخبراء في الشرق الأوسط يعتقدون بشكل متزايد أن الضربات الإسرائيلية والأميركية ألحقت أضرارًا أقل بالمنشآت النووية لطهران مما كان يُعتقد سابقًا، وأن كلا البلدين يستعدان لاحتمال اندلاع جولة أخرى من الصراع.

وجاء في التقرير أن "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يكفي لصنع 11 سلاحاً نووياً، إما مدفون تحت الأنقاض، كما تدعي إيران، أو تم نقله إلى مكان آمن، كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون".

ذكر التقرير أن عوامل أخرى تزيد من احتمالية اندلاع حرب أخرى. من بينها الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين انخرطتا في عدة جولات من المحادثات قبل انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية في يونيو (حزيران).

إضافةً إلى ذلك، انتهى مؤخرًا سريان الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة على إيران.

ماذا يعتقدون في الخليج؟

وأضاف التقرير أن هذه العوامل، إلى جانب العمل الإيراني المكثف على موقع جديد للتخصيب ترفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إليه، تجعل كثيرين في الخليج يعتقدون أن هجوماً إسرائيلياً آخر "أمر لا مفر منه تقريباً".

وفي إطار الاستعداد للحرب المقبلة، زادت طهران بشكل كبير من إنتاجها الصاروخي، وتعمل على مدار الساعة على أمل أن تتمكن من "إطلاق 2000 صاروخ دفعة واحدة لإغراق الدفاعات الإسرائيلية، وليس 500 صاروخ على مدى 12 يوما"، كما قال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال فايز إن "إسرائيل تشعر بأن المهمة لم تنته ولا ترى سببا لعدم استئناف الصراع، لذا فإن إيران تضاعف استعداداتها للجولة التالية"، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي قتال متجدد وشيك.

ورغم بعض المحاولات لإحياء المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد، فإنها لم تسفر عن نتائج حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي، بدا أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يشكك في ما إذا كانت تلك المحادثات ستتمكن من تحقيق أي تقدم إضافي.

خامنئي: لن نخضع للغطرسة الأميركية

قال خامنئي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية: "يقول الأميركيون أحيانًا إنهم يرغبون في التعاون مع إيران. التعاون مع إيران غير ممكن طالما استمرت الولايات المتحدة في دعم النظام الصهيوني اللعين، وإبقاء قواعد عسكرية، وتدخلها في المنطقة".

"إن الطبيعة المتغطرسة للولايات المتحدة لا تقبل إلا الخضوع."

وقال فايز لصحيفة "نيويورك تايمز" إن كبار المسؤولين الإيرانيين منقسمون بشأن كيفية المضي قدما وسط الجمود مع الولايات المتحدة.

وقال إن البعض يريدون الاستمرار في السعي إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، معتقدين أن هذا سيكون أفضل بالنسبة لإيران في الوقت الذي يواجه فيه سكان البلاد البالغ عددهم نحو 92 مليون نسمة ارتفاعا حادا في التضخم ونقصا حادا في المياه .

لكن فايز قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ليس الجميع يتفقون على ذلك، وبعضهم يفضل مواجهة أخرى، معتقدًا أنه من غير المجدي محاولة التفاوض مع ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 خلال ولايته الأولى.

وبغض النظر عن النهج المفضل، قال فايز إن كبار المسؤولين يتفقون على شيء واحد: وهو أن جولة أخرى من القتال مع إسرائيل أمر لا مفر منه.

وفي يونيو (حزيران)، قالت إسرائيل إن هجومها الشامل على كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين ومواقع تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية كان ضروريا لمنع الجمهورية الإسلامية من تحقيق خطتها المعلنة لتدمير الدولة اليهودية.

نفت إيران باستمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية. ومع ذلك، قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير قابلة للاستخدام السلمي، ومنعت المفتشين الدوليين من تفتيش منشآتها النووية، ووسّعت قدراتها الصاروخية الباليستية. وزعمت إسرائيل أن إيران اتخذت خطوات نحو التسلح النووي قبل حرب يونيو (حزيران).

500 صاروخ إيراني

وردت إيران على الضربات الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي ونحو 1100 طائرة بدون طيار على إسرائيل.

أسفرت الهجمات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين في إسرائيل، وفقًا لمسؤولي الصحة والمستشفيات. وقُتل أكثر من 1000 شخص في إيران.

وفي المجمل، كان هناك 36 هجوما صاروخيا وضربة واحدة بطائرة بدون طيار في مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، مما تسبب في أضرار لـ 2305 مبنى، بالإضافة إلى جامعتين ومستشفى، وأدى إلى نزوح أكثر من 13 ألف إسرائيلي.