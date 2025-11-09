إيلاف من واشنطن: عاصفة جديدة من الجدل صنعها "ملك الترند" الأول على المستوى العالمي دونالد ترامب، فقد قرر أن يمنح كل أميركي (عدا الأثرياء) 2000 دولار، وهو قرار أو بالأحرى نقاش أثار جدلاً في أميركا وامتد إلى خارجها كالعادة.

فقد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد مجددًا فكرة دفع توزيعات أرباح بقيمة 2000 دولار أمريكي لمعظم الأميركيين من المليارات التي جُمعت من الرسوم الجمركية هذا العام، وهي فكرة لطالما روج لها لكنه لم يُنفذها، بل لم تتم مناقشة قانونيتها حتى الآن.

يُضاعف ترامب جهوده في فرض التعريفات الجمركية حتى في الوقت الذي تواجه فيه تلك الرسوم أكبر اختبار قانوني لها حتى الآن أمام المحكمة العليا، وفي الوقت الذي يُعاني فيه الحزب الجمهوري من تبعات انتخابات عاقبهم فيها الناخبون على ارتفاع الأسعار الذي ساهمت تلك التعريفات نفسها في تأجيجه.

وما يقولونه حتى الآن مضمونه هو:"نجني تريليونات الدولارات، وسنبدأ قريبًا في سداد ديوننا الهائلة، والتي تبلغ 37 تريليون دولار، وهناك استثمارات قياسية في الولايات المتحدة، والمصانع تزدهر في كل مكان"، هذا ما نشره ترامب على موقع "تروث سوشيال"، في واحدة من سلسلة منشوراته المُدافعة عن تعريفاته الجمركية. وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس".

"سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للشخص الواحد (باستثناء ذوي الدخل المرتفع) نعم هذا المبلغ للجميع".

وفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، استمعت المحكمة العليا إلى حجج حول ما إذا كانت معظم تعريفات ترامب قد فُرضت قانونيًا، حيث بدا القضاة مُشككين في سلطته فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

بدا أنهم قلقون من أن التعريفات الجمركية تُمثل في الواقع ضريبة لزيادة الإيرادات، وليست آلية لحل أي حالة طوارئ ناجمة عن اختلال في الميزان التجاري، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستضطر في النهاية إلى رد أكثر من 100 مليار دولار للمستوردين إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية.

فيما بين السطور: أصر وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC يوم الأحد، على أن الرسوم الجمركية لا تهدف إلى "تحصيل الإيرادات"، بل إلى إعادة التوازن التجاري.