إيلاف من بغداد: في لمسة إنسانية وقيمية غلبت على الأجواء السياسية وسخونة المنافسة الانتخابية بالعراق، أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، مصطحبًا والدته التي تستخدم كرسيا متحركا، إلى مركز الاقتراع في بغداد.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يرافق والدته إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتهما pic.twitter.com/nzxGkmHH4Q — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 11, 2025

ونُشرت صور ومقاطع فيديو من حساباته الرسمية على وسائل التواصل تُظهره وهو يرافق والدته إلى مدرسة الوطن في منطقة الكرادة الخضراء، حيث ظهر وهو يدفع كرسيها بابتسامة هادئة.

يأتي تصويت السوداني في سياق مشاركة واسعة من شخصيات سياسية بارزة في الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع، مثل رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ونوري المالكي، والأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي.

وانتشرت صورة السوداني مع والدته على نطاق واسع في الأوساط العراقية، باعتبارها تجسيدا لاحترام كبار السن وقيمة المشاركة الأسرية، في وقت تشهد فيه الحملة الانتخابية استقطابا سياسيا حادا.