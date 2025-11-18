إيلاف من لندن: حفلت الصحافة والإعلام الأميركي على مختلف أطيافه وتوجهاته بتقارير وتحليلات عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن التي يرافقها نشاط كثيف على مختلف الصعد سياسيا واقتصاديا ودفاعيا.

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستقبال ضيفه السعودي الكبير، حيث قالت تقارير إن ترامب يخطط لترحيب حار ومتقن للأمير في إشارة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط إدارته بالمملكة العربية السعودية، في ظل سعيه لإبرام صفقات تجارية وأمن قومي كبرى.

وتُعد زيارة البيت الأبيض أول زيارة لولي العهد إلى الولايات المتحدة منذ العام 2018.

احتفالات

وقبيل وصول بن سلمان، كان ترامب صرح للصحفيين يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ستبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للسعوديين.

وأعدّ البيت الأبيض حفل وصول حافلًا بالاحتفالات لولي العهد، حيث أُطلقت المدافع ورُفعت الأعلام الأميركية والسعودية على المباني. وستُجري طائرات الجيش الأمييكي تحليقًا جويًا فوق البيت الأبيض خلال وصول محمد بن سلمان.

كما سيُقام مأدبة عشاء رسمية مع بن سلمان. ووفقًا لشخص مُطّلع على التخطيط، سيحضر 120 ضيفًا، منهم 30 من الوفد السعودي. ورغم أنه ليس عشاء دولة، إلا أنه أول عشاء رسمي يُقيمه السيد ترامب في ولايته الثانية لتكريم على مستوى قائد دولة، حيث أن الملك سلمان بن عبد العزيز، هو الحاكم الفعلي للمملكة، لكنه فوّض مهامه كحاكم لها عام ٢٠١٧.

وقال السيد ترامب يوم الجمعة عن الزيارة: "نحن أكثر من مجرد لقاء، نحن نُكرّم المملكة العربية السعودية".

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن الرئيس سيُعلن عن استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ومبيعات الأسلحة، والوفاء بتعهد السعوديين باستثمارات بقيمة ٦٠٠ مليار دولار، والذي أُعلن عنه خلال زيارة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل زيارة البيت الأبيض اجتماعًا وغداءً في المكتب البيضاوي، على غرار الاجتماعات التي عقدها الرئيس مع قادة العالم الآخرين في الأسابيع الأخيرة.

ووصفت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آنا كيلي، الزيارة بأنها "زيارة عمل رسمية" في بيان، وقالت: "يمكن للأميركيين توقع المزيد من الصفقات الجيدة لبلدنا في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والمعادن الأساسية والدفاع وغيرها".

قمة اعمال

كما يخطط ترامب لحضور قمة أعمال سعودية في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء ستقام في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الأعمال الأميركي السعودي.

وقال تقرير لقناة "سي بي إس نيوز" إن السيد ترامب وصهره، كبير مستشاريه السابق في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، عززا علاقات وثيقة مع السعوديين، وتحديدًا ولي العهد، معتبرين إياهم شركاء أساسيين للأمن والأعمال في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وقال الرئيس ترامب إن اتفاقيات إبراهيم - وهي اتفاقية وُقّعت خلال ولايته الأولى لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة - ستكون محور نقاش كبير خلال الزيارة.

وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع: "ستكون اتفاقيات إبراهيم جزءًا من مناقشتنا. آمل أن تنضم المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم قريبًا. لقد كان لدينا اهتمام كبير باتفاقيات إبراهيم منذ أن أخرجنا إيران من السوق".

صرح السيد ترامب مؤخرًا لمراسلة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل بأنه يعتقد أن الأمير محمد بن سلمان سينضم إلى الاتفاق، على الرغم من أن السعوديين أشاروا إلى أن ذلك لن يحدث دون مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

ويشار إلى إن لعائلة ترامب أيضًا علاقات تجارية شخصية واسعة وطويلة الأمد في المملكة العربية السعودية. وفي العام الماضي، أعلنت منظمة ترامب عن خطط لتطوير برج ترامب في جدة، المدينة السعودية الرئيسية على البحر الأحمر.

وصرح إريك ترامب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، لرويترز أن منظمة ترامب لديها أيضًا خطط لبناء عقار يحمل علامة ترامب التجارية في الرياض.

وأنشأ كوشنر شركة استثمار خاصة، "أفينيتي بارتنرز"، والتي تلقت استثمارًا بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يسيطر عليه بن سلمان.