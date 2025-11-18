إيلاف من واشنطن: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية لأمن المملكة، قائلا: "نريد أن نكون جزءا من اتفاقات أبراهام ولكن نريد تحقيق حل الدولتين".

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام".

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، واستضافه في المكتب البيضاوي لعقد اجتماع ثنائي، يعقبه توقيع اتفاقيات.

وأكد الديوان الملكي السعودي، في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان سيبحث مع الرئيس ترامب، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اتفاق في مجال الطاقة النووية المدنية

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والرياض بشأن الطاقة النووية المدنية.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "يمكنني أن أتخيل ذلك، سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية وهي حليف حقيقي وتتخذ خطوات لتعزيز قوتنا".

وأضاف ترامب أن "السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".

وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار البالغة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

يذكر أن ولي العهد السعودي، قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية، بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس ترامب.