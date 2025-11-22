إيلاف من لندن: تتواصل توابع زلزال "تاجر الجنس" جيفري إبستينن، وفي كل يوم يشعر العالم بهزة ارتدادية جديدة، واليوم كشفت "الغارديان" عن أن نعوم تشومسكي كان على علاقة عميقة مع تاجر الجنس جيفري إبستين، فقد كشفت وثائق أن الفيلسوف ومُتاجر الجنس كانا على اتصال لفترة طويلة بعد إدانة إبستين بتهمة تحريض قاصرات على ممارسة الدعارة.

وقال اللغوي والفيلسوف العالمي الشهير نعوم تشومسكي إن الحفاظ على "اتصال منتظم" مع جيفري إبستين ، الذي كان قد أدين منذ فترة طويلة بتهمة تحريض قاصرات على ممارسة الدعارة، كان "تجربة قيمة للغاية"، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي نشرها المشرعون الأميركيون في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير مثل هذه التعليقات الصادرة عن تشومسكي، أو المنسوبة إليه، إلى أن ارتباطه بإبستين ــ الذي خلص المسؤولون إلى أنه انتحر في السجن عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس على المستوى الفيدرالي ــ كان أعمق من المناقشات السياسية والأكاديمية العرضية التي ادعى تشومسكي في السابق أنها دارت بينه وبين إبستين.

كما ورد أن تشومسكي، البالغ من العمر 96 عاما، اعترف بتلقي حوالي 270 ألف دولار من حساب مرتبط بإبستين أثناء فرز صرف الأموال المشتركة المتعلقة بأول زواجين له، على الرغم من أن أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أصر على أنه لم يأت "فلس واحد" مباشرة من الممول سيئ السمعة.

كشفت رسائل البريد الإلكتروني، التي كشف عنها الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاصيل مراسلات إبستين مع شخصيات سياسية وأكاديمية وتجارية بارزة، بمن فيهم وزير الخزانة في البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون، لاري سامرز ، وستيف بانون، الحليف القديم لدونالد ترامب . كما كشفت الرسائل أن إبستين وتشومسكي كانا مقربين بما يكفي لمناقشة اهتماماتهما الموسيقية، بل وحتى احتمالية قضاء عطلات.

ولعلّ أبرز الوثائق المتعلقة بتشومسكي المذكورة كانت رسالة دعم لإبستين، منسوبة إليه، مع تحية "لمن يهمه الأمر". لم تحمل الرسالة تاريخًا، لكنها تحتوي على توقيع مطبوع باسم تشومسكي، مشيرًا إلى منصبه كأستاذ فخري بجامعة أريزونا، وهو منصب بدأه عام 2017.

أقر إبستين عام 2008 في فلوريدا بذنبه في تهمتي التحريض على الدعارة والتحريض عليها مع قاصرات، وقضى 13 شهرًا من عقوبته البالغة 18 شهرًا ، وأُطلق سراحه في يوليو 2009 .

«التقيتُ جيفري إبستين قبل ست سنوات»، هذا ما جاء في رسالة الدعم من تشومسكي، التي استعرضتها صحيفة الغارديان بعد إصدار لجنة الرقابة الجمهورية في مجلس النواب.

«وتواصلنا بانتظام منذ ذلك الحين، وتبادلنا نقاشات مطولة ومعمقة في كثير من الأحيان حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تخصصاتنا وعملنا المهني، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي نتشارك فيها الاهتمامات. لقد كانت تجربة قيمة للغاية بالنسبة لي».

ليس واضحًا ما إذا كان تشومسكي قد أرسل الرسالة إلى أي شخص. ومع ذلك، تُشيد الرسالة بإبستين لتعليمه تشومسكي "تفاصيل النظام المالي العالمي" بطريقة لم تتمكن "الصحافة الاقتصادية والمجلات المهنية" من القيام بها. وتفاخرت الرسالة بصلاته الوثيقة بإبستين.

في إحدى المرات، بينما كنا نناقش اتفاقيات أوسلو، اتصل جيفري بالدبلوماسي النرويجي الذي أشرف عليها، مما أدى إلى حوار ثري. وروت الرسالة كيف رتّب إبستين لقاءً لتشومسكي - وهو ناشط سياسي أيضًا - مع شخص "درسه بعناية وكتب عنه": رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.

وأضاف الخطاب أن إبستين ساعد – "بنجاح محدود" – في جهود زوجة تشومسكي الثانية، فاليريا، لتعريفه "بعالم موسيقى الجاز وعجائبها".

واختتمت قائلةً: "إن تأثير فضول جيفري اللامحدود، ومعرفته الواسعة، وبصيرته الثاقبة، وتقييماته المدروسة، لا يتعزز إلا بسهولة تعامله غير الرسمي، دون أي ذرة من التكلف. وسرعان ما أصبح صديقًا عزيزًا ومصدرًا دائمًا للتبادل الفكري والتحفيز".

ومن بين الاتصالات الجديرة بالملاحظة بين تشومسكي وإيبستين رسالة إلكترونية تعود إلى عام 2015 يعرض فيها الأخير على تشومسكي استخدام مساكنه في نيويورك ونيو مكسيكو.

ولا تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى ما إذا كان تشومسكي قد استفاد من العرض، الذي ظهرت تفاصيله في الوقت الذي يسعى فيه بعض المسؤولين إلى التحقيق في مزاعم الجرائم التي ارتكبها إبستين في مجمع مزرعة يملكه خارج سانتا في، نيو مكسيكو.

برز الاهتمام بقضية إبستين في الأشهر الأخيرة بعد أن تعهد ترامب - وهو صديق سابق له - بإصدار قائمة كاملة بعملاء الممول الراحل أثناء ترشحه بنجاح لرئاسة ثانية في عام 2024. ومع ذلك، بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة العدل في عهد ترامب عدم وجود مثل هذه القائمة وقالت إنها لن تنشر أي ملفات إضافية تتعلق بمحاكمة إبستين، مما أثار ضجة بين الحزبين سعى الرئيس إلى رفضها باعتبارها "خدعة" ديمقراطية.

ولكن الضغوط كانت كافية لدفع ترامب يوم الأربعاء إلى توقيع مشروع قانون تشريعي يوجه وزارة العدل إلى الإفراج عن المزيد من ما أصبح يعرف بشكل جماعي باسم ملفات إبستين.

تشومسكي ليس الأكاديمي الشهير الوحيد من ماساتشوستس المتهم في فضيحة إبستين. يوم الأربعاء، عُين لاري سامرز أستاذًا في جامعة هارفارد - التي كان رئيسًا لها سابقًا - بعد أن أعادت مراسلاته الإلكترونية مع إبستين طرح التساؤلات حول علاقتهما.

رفض بيانٌ قدّمه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لـ WBUR وصحيفة الغارديان التعليق على قضية تشومسكي، لكنه ذكر أن الجامعة راجعت اتصالاته مع إبستين عام 2020. وجاء في البيان: "بعد هذه المراجعة، اتخذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عددًا من الخطوات، بما في ذلك تحسين إجراءات قبول التبرعات والتبرع لأربع منظمات غير ربحية تدعم الناجين من الاعتداء الجنسي".

لم تستجب جامعة أريزونا فورًا لطلب التعليق على تشومسكي. ولم يستجب تشومسكي أيضًا. ولم تستجب فاليريا واسرمان تشومسكي، المتحدثة باسم زوجها، لرسالة بريد إلكتروني إلى إبستين في يناير (كانون الثاني) 2017 تعتذر فيها عن عدم تهنئة إبستين بعيد ميلاده قبل يومين.

كتبت إلى إبستين، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي نشرها الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "أتمنى أن يكون احتفالك سعيدًا!". وأضافت: "نعوم وأنا نأمل أن نراك قريبًا ونحتفل بعيد ميلادك".

ولم يتحدث تشومسكي علناً منذ أن أفادت التقارير في عام 2024 أنه يقضي فترة نقاهة في البرازيل بعد إصابته بسكتة دماغية.



