إيلاف من لندن: حمّل تحقيق بريطاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية وفاة سيدة بريطانية خلال محاولة اغتيال فاشلة لعميل روسي مزدوج في مدينة سالزبوري العام 2018.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات كاملة على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) في أعقاب التقرير الصادر اليوم الخميسن مؤكدة أن عملاء GRU هم من سافروا إلى سالزبوري لتنفيذ عملية تسميم العميل سيرجي سكريبال وابنته.

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية "للرد على حملة روسيا العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة".

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر: "لن نتسامح مع هذا العدوان السافر والخسيس على الأراضي البريطانية".

وأضافت: "لهذا السبب نكشف ونعاقب من يرتكبون أعمالًا خبيثة لصالح موسكو، ونكثف جهودنا لسحق النشاط العدائي الروسي الهجين".

وأفاد التقرير بأن حالة الصحية السيدة دون ستورجيس كانت "لا تُحتمل" بعد أن رشّت نفسها بغاز نوفيتشوك عن غير قصد من زجاجة عطر تركتها فرقة اغتيال عسكرية روسية.

مسؤول أخلاقيا

وخلص تحقيق عام إلى أن محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق أُذن بها من فلاديمير بوتين، الذي يُعتبر "مسؤولاً أخلاقياً" عن وفاة امرأة مسمومة بغاز الأعصاب المستخدم في الهجوم.

وخلص رئيس اللجنة، اللورد هيوز، إلى وجود "إخفاقات" في إدارة سيرجي سكريبال، البالغ من العمر 74 عاماً، والذي كان عضواً في الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، قبل وصوله إلى المملكة المتحدة عام 2010 في صفقة تبادل سجناء بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا.

لكنه وجد أن التقييم القائل بأنه لم يكن معرضًا لخطر كبير بالاغتيال لم يكن "غير معقول" وقت الهجوم في سالزبري في 4 مارس 2018، والذي كان من الممكن تجنبه فقط بإخفائه بهوية جديدة تمامًا.

وأُصيب السيد سكريبال وابنته يوليا، 41 عامًا، التي سُممت أيضًا، بمرض خطير، إلى جانب ضابط الشرطة آنذاك نيك بيلي، الذي أُرسل لتفتيش منزلهم، لكنهم جميعًا نجوا.

وتوفيت دون ستورجيس، 44 عامًا، في 8 يوليو، بعد أكثر من أسبوع بقليل من رش نفسها عن غير قصد بمادة نوفيتشوك التي أعطاها لها شريكها، تشارلي رولي، 52 عامًا، في زجاجة عطر في أميسبري القريبة في 30 يونيو 2018.

نجاة الضابط رولي

وأُصيب السيد رولي بمرض خطير لكنه نجا. في تقريره المكون من 174 صفحة، والذي أعقب تحقيقًا استمر سبعة أسابيع العام الماضي، وتكلفت تكلفته أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني، قال قاضي المحكمة العليا السابق اللورد هيوز إنها تلقت رعاية طبية "مناسبة تمامًا"، لكن حالتها كانت "غير قابلة للشفاء" منذ مرحلة مبكرة جدًا.

وخلص التحقيق إلى أن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية، باستخدام الاسمين المستعارين ألكسندر بيتروف (46 عامًا) ورسلان بوشيروف (47 عامًا)، أحضروا زجاجة نينا ريتشي التي تحتوي على مادة نوفيتشوك إلى سالزبوري بعد وصولهم إلى لندن من موسكو برفقة عميل ثالث يُعرف باسم سيرجي فيدوتوف لقتل السيد سكريبال.

وأشار التقرير إلى أنها على الأرجح الزجاجة نفسها التي استخدمها بيتروف وبوشيروف لوضع غاز الأعصاب ذي الاستخدام العسكري على مقبض باب السيد سكريبال الأمامي قبل "التخلص منه بتهور".

وأضاف التقرير: "ربما لم يُعروا أي اهتمام للخطر الناجم عن ذلك، المتمثل في وفاة أو إصابة عدد لا يُحصى من الأبرياء بجروح خطيرة".

وكان من "المستحيل" تحديد مكان العثور على الزجاجة، ولكن من المرجح أنه عثر عليها بعد أيام قليلة من تركها في الرابع من مارس/آذار، مما يعني وجود "رابط سببي واضح" مع وفاة السيدة ستورجيس، وهي أم لثلاثة أطفال. قال اللورد هيوز إنه متأكد من أن عملاء المخابرات العسكرية الروسية الثلاثة "كانوا يتصرفون بناءً على تعليمات"، مضيفًا: "لقد خلصتُ إلى أن عملية اغتيال سيرجي سكريبال لا بد أنها حظيت بتفويض من أعلى مستوى، من الرئيس بوتين.

وقال: "لذلك، أخلص إلى أن المتورطين في محاولة الاغتيال (ليس فقط بيتروف وبوشيروف وفيدوتوف، بل أيضًا من أرسلوهم، وأي شخص آخر أعطى الإذن أو علم بالمساعدة في روسيا أو أي مكان آخر) كانوا مسؤولين أخلاقيًا عن وفاة دون ستورجيس".

استدعاء السفير الروسي

بعد نشر التقرير، أعلنت الحكومة فرض عقوبات كاملة على المخابرات العسكرية الروسية، واستدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية للرد على حملة روسيا المستمرة من النشاط العدائي المزعوم ضد المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إن النتائج "تمثل تذكيرًا خطيرًا باستخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء"، وأن وفاة السيدة ستورجيس "التي لا داعي لها" كانت مأساة "ستظل تذكيرًا دائمًا بروسيا عدوان متهور".

وقال ستارمر: "ستقف المملكة المتحدة دائمًا في وجه نظام بوتين الوحشي، وستكشف عن حقيقة آلته القاتلة".

وأضاف أن نشر "غاز الأعصاب شديد السمية في مركز مدينة مزدحم كان عملاً متهورًا بشكل مثير للدهشة" مع خطر "متوقع تمامًا" بقتل أو إصابة آخرين غير الهدف المقصود.

واستمع التحقيق إلى 87 شخصًا حضروا إلى قسم الطوارئ.

وقال اللورد هيوز إنه تم اتخاذ قرار بعدم توجيه نصيحة للجمهور بعدم التقاط أي شيء لم يسقطوه، وهو "استنتاج معقول" في ذلك الوقت لتجنب "التسبب في ذعر واسع النطاق".

وأضاف أيضًا أنه لم تكن هناك حاجة لتدريب يتجاوز المسعفين المتخصصين قبل "الاستخدام غير المتوقع تمامًا لغاز الأعصاب في مدينة إنجليزية".

بعد الهجوم الأولي، كان التدريب الأوسع "مناسبًا" وتم تقديمه، ولكن كان ينبغي تعميمه على نطاق أوسع.

وفي بيان عقب نشر تقريره، قال اللورد هيوز إن السيدة كان موت ستورجيس "غير ضروري وتعسفي"، في حين أن الظروف "واضحة ولكنها استثنائية تمامًا".

وقال: "لقد كانت ضحية بريئة تمامًا لأفعال الآخرين القاسية والساخرة".

روسيا تنفي تورطها

نفت السفارة الروسية بشدة أي صلة بين روسيا والهجوم على سكريبال وابنته.

لكن رئيس اللجنة رفض تفسير روسيا بأن تسميم سالزبوري وأميسبري كان نتيجة مخطط دبرته السلطات البريطانية لإلقاء اللوم على روسيا، وادعاءات بيتروف وبوريسوف في مقابلة تلفزيونية بأنهما كانا في جولة سياحية.

وقال رئيس اللجنة إن الأدلة على وقوع هجوم حكومي روسي "دامغة"، ولم تكن مصممة فقط كهجوم انتقامي ضد السيد سكريبال، بل كانت بمثابة "بيان علني" بأن روسيا "ستتصرف بحزم بما يخدم مصالحها الخاصة".

وخلص اللورد هيوز إلى أن "بعض جوانب إدارة" السيد سكريبال "كان من الممكن، بل كان ينبغي، تحسينها"، بما في ذلك عدم كفاية تقييمات المخاطر المكتوبة المنتظمة.

ولكن على الرغم من وجود "حتمي" لخطر التعرض للأذى على يد روسيا، إلا أن التحليل الذي يُشير إلى عدم احتمالية حدوث ذلك كان "معقولاً"، على حد قوله.

قال رئيس اللجنة: "لا يوجد أساس كافٍ لاستنتاج أنه كان ينبغي تقييم وجود خطر متزايد عليه من التعرض لهجوم مميت على الأراضي البريطانية، بما يستدعي اتخاذ تدابير أمنية"، كالعيش بهوية جديدة أو في عنوان سري.

وأضاف أن وجود كاميرات مراقبة، أو أجهزة إنذار، أو أجهزة تنصت مخفية داخل منزل السيد سكريبال ربما كان ممكنًا، لكنه لم يكن ليمنع "الهجوم المُدبّر باحترافية باستخدام غاز أعصاب".