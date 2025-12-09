  • العدد 8993 الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
  • آخر تحديث 20:22:13 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانإسرائيلسوريا
  • آخر تحديث :
لن يكون له أي دور في مجلس السلام وفقاً لفايننشال تايمز

عاجل.. "الدماء العراقية" تبعد توني بليرعن حكم غزة!

توني بلير
توني بلير

إيلاف من لندن: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين أن توني بلير تم استبعاده من قائمة المرشحين لمنصب في "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإشراف على حكم غزة، بعد اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية.

تتضمن خطة ترامب للسلام في غزة إنشاء "مجلس سلام" يضم مراقبين دوليين بقيادة ترامب نفسه. وسيُوضع قطاع غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة للجنة "تكنوقراطية غير سياسية" مؤلفة من خبراء فلسطينيين ودوليين، يشرف عليها مجلس السلام.

ومن المقرر أن تقوم هذه المجموعة بوضع الإطار وإدارة التمويل اللازم لإعادة تنمية غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة هناك.

وكان بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هو الشخص الوحيد الذي ذكره ترامب في البداية عندما كشف الرئيس الأميركي عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس في أواخر سبتمبر (أيلول). وتردد حينها أن بلير قد يكون حاكماً فعلياً لقطاع غزة، على أن يقوم بمهام هذا المنصب من مدينة العريش المصرية.

وكان ترامب قد أشاد ببلير واصفًا إياه بـ"الرجل الصالح"، وأعرب بلير بدوره عن دعمه للخطة، واصفًا إياها بـ"الجريئة والذكية". كما أبدى استعداده للعمل في المجلس.

لكن التقرير أوضح أن الخطة واجهت مقاومة من جانب بعض الزعماء في المنطقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى دعم بلير للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وهو ما أثر على سمعته في الشرق الأوسط.

وأفادت التقارير أيضا بأن هناك مخاوف بشأن التهميش المحتمل للتمثيل الفلسطيني في هيكل الحكم المقترح. وقد رفض مكتب بلير التعليق، لكن مصدرًا مقربًا من رئيس الوزراء السابق، نفى لصحيفة فاينانشال تايمز ، أن تكون المعارضة الإقليمية سبب استبعاده. وأوضح المصدر أن بلير، بصفته رئيس وزراء سابقًا، لم يستوفِ مؤهلات "مجلس السلام"، الذي من المتوقع أن يتألف من قادة عالميين في الخدمة، ومن المتوقع أن ينضم بلير إلى لجنة تنفيذية أصغر حجماً.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون بلير عضوًا في لجنة تنفيذية أصغر حجمًا، تضم شخصيات مثل جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه السابق إلى الشرق الأوسط، ومستشاره ستيف ويتكوف. ومن المتوقع أيضًا انضمام مسؤولين كبار من دول عربية وغربية إلى اللجنة.

واعترف ترامب بإمكانية معارضة تعيين بلير في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيرا إلى أنه في حين أنه يحب بلير شخصيا، فإنه يريد ضمان أن يكون ضمه "مقبولا" لجميع الأطراف المعنية.

كان بلير يعمل بشكل مستقل على الخطط المتعلقة بغزة من خلال معهد توني بلير التابع له، وقد نسق مع كوشنر لتطوير أفكار للمنطقة. ورغم إبعاده عن المجلس الرئيسي، أشارت مصادر إلى أن بلير لا يزال بإمكانه الاضطلاع بدور في إدارة غزة مستقبلًا.

قال مصدر لصحيفة فاينانشال تايمز : "لا يزال بإمكانه الاضطلاع بدور مختلف، وهذا يبدو مرجحًا. الأمريكيون يحبونه والإسرائيليون يحبونه ".

ولم يتم تعيين أي أعضاء إضافيين لـ"مجلس السلام" منذ الإعلان عن خطة ترامب في أواخر سبتمبر (أيلول).

وقالت مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز إن نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، من المقرر أن يرأس لجنة تنفيذية كجزء من هيكل الحكم في غزة بعد الحرب. وبحسب التقرير، فإن دور ملادينوف سيتضمن تنسيق الجهود بين "مجلس السلام" ولجنة تكنوقراطية فلسطينية مسؤولة عن الإدارة اليومية في غزة.

كلمات مفتاحية :توني بلير جاريد كوشنر غزة إعمار غزة ريفييرا الشرق مصر فلسطين أميركا
علي المعني
علي المعني

أخبار قد تهمك

elaphنتانياهو يقول إن المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة باتت وشيكة
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 11:00 GMT

نتانياهو يقول إن المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة باتت وشيكة

elaphبريطانيا تستضيف مؤتمراً عالمياً لتعزيز حلّ الدولتين
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 13:48 GMT

بريطانيا تستضيف مؤتمراً عالمياً لتعزيز حلّ الدولتين

elaph
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 15:30 GMT

"فرحة سورية".. القبض على صاحب فكرة البراميل المتفجرة

elaphوفاة جندي بريطاني بحادث مأساوي في أوكرانيا
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 18:03 GMT

وفاة جندي بريطاني بحادث مأساوي في أوكرانيا

elaphتقارير: قصف القوات الجوية السودانية للمدن والأسواق والمدارس أسفر عن مقتل المئات
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 18:51 GMT

تقارير: قصف القوات الجوية السودانية للمدن والأسواق والمدارس أسفر عن مقتل المئات

elaphبلومبرغ: كيف سرقت الرسوم الجمركية بهجة عيد الميلاد؟
  • الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 - 19:00 GMT

بلومبرغ: كيف سرقت الرسوم الجمركية بهجة عيد الميلاد؟

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أظهر التعليقات

أضف تعليقك

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

تسريب فيديو يجمع بشار الأسد ولونا الشبل.. لماذا الآن؟ (فيديو)

تسريب فيديو يجمع بشار الأسد ولونا الشبل.. لماذا الآن؟ (فيديو)

لارا سليم
  • منذ يومين
  • 0
من هو الداعية الإسلامي طارق السويدان الذي سُحبت منه الجنسية الكويتية؟

من هو الداعية الإسلامي طارق السويدان الذي سُحبت منه الجنسية الكويتية؟

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0
باراك: الملكية أفضل نظام في الشرق الأوسط.. أعجبكم أم لا

باراك: الملكية أفضل نظام في الشرق الأوسط.. أعجبكم أم لا

حيان الهاجري
  • منذ يوم
  • 0
أميركا تطلب من السيسي الجلوس مع نتانياهو.. فماذا قال؟

أميركا تطلب من السيسي الجلوس مع نتانياهو.. فماذا قال؟

نبيل فكري
  • منذ يومين
  • 0
بعد عام على زوال حكمه.. كيف يعيش الأسد في موسكو؟

بعد عام على زوال حكمه.. كيف يعيش الأسد في موسكو؟

قصي درويش
  • منذ يوم
  • 0
أوكرانيا تنهار وبوتين يرفض التراجع

أوكرانيا تنهار وبوتين يرفض التراجع

قصي درويش
  • منذ يومين
  • 0

إخترنا لكم

"سيرة" تطلق أول منصة رقمية عربية للدراما القصيرة

نصر المجالي
  • منذ يوم
  • 0
تسريب فيديو يجمع بشار الأسد ولونا الشبل.. لماذا الآن؟ (فيديو)

تسريب فيديو يجمع بشار الأسد ولونا الشبل.. لماذا الآن؟ (فيديو)

لارا سليم
  • منذ يومين
  • 0
مخلوف وحسن يمولان 66 ألف مقاتل في سوريا

مخلوف وحسن يمولان 66 ألف مقاتل في سوريا

لارا سليم
  • منذ 4 أيام
  • 1
8 حمير من غزة تحصل على حق اللجوء لألمانيا

8 حمير من غزة تحصل على حق اللجوء لألمانيا

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 5 أيام
  • 2

"إخوان تريكة" لا يعترفون بـ"منتخب الفراعنة" لأسباب دينية!

نبيل فكري
  • منذ 5 أيام
  • 0
صحف قطر صدرت اليوم دون إشارة للقمة الخليجية! (بالصور)

صحف قطر صدرت اليوم دون إشارة للقمة الخليجية! (بالصور)

حيان الهاجري
  • منذ 6 أيام
  • 0