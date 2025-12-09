إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وفاة أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية في أوكرانيا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، إثر ما وصفه مسؤولون بـ"حادث مأساوي" خلال تجربة أسلحة أجرتها القوات الأوكرانية.

أفادت وزارة الدفاع في بيانها بأن الجندي "أصيب في حادث مأساوي أثناء مراقبته القوات الأوكرانية وهي تختبر نظامًا دفاعيًا جديدًا، بعيدًا عن خطوط المواجهة". ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول النظام المعني أو ملابسات الحادث.

وأوضح البيان أن الجندي لم يكن مشاركًا في عمليات قتالية، بل كان يعمل بصفة مراقب.

وتُعد هذه الوفاة واحدة من الوفيات العسكرية البريطانية القليلة المؤكدة علنًا والمرتبطة بمهمة الدعم البريطانية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه تم إبلاغ العائلة، مضيفةً: "قلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب".

ويشارك أفراد من القوات البريطانية في التدريب وتقديم المشورة والدعم الفني لأوكرانيا منذ ما قبل بدء الغزو الشامل في عام 2022. وقد أكد المسؤولون مرارًا وتكرارًا أن القوات البريطانية ليست منتشرة في مهام قتالية.

ومن المتوقع تقديم مزيد من التفاصيل بمجرد انتهاء عمليات إعداد التقارير الداخلية.