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إن شركة أرامكو السعودية ومنذ نحو 90 عاماً وهي تقوم بالمسؤولية الاجتماعية قبل أن يتبلور هذا المفهوم لدى المجتمع بل وفي العالم، والكل يرى ويسمع ويتحدث عن مبادراتها للمجتمع المحلي في أنحاء المملكة، ونحن لا ننسى المكتبة المتنقلة وحملات البناء والتشجير والتنظيف وغيرها من المشروعات والحملات والمبادرات الكثيرة والكبيرة، ولا يسعني في مقالي هنا لذكرها، فهي تقوم بدور كبير في مجال التنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة، وقد قامت الشركة قسم "المواطنة" بتبني شعار "من الاحتياج إلى الإنتاج" حيث تدعم المنتجين من ذوي الدخل المحدود في مجالات الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية، ومن خلال معرض "الدكان الوطني" يتم تركيز الضوء على عرض ثمرات تلك المشروعات الناجحة منذ أن كانت فكرة، ومن ثم مراحل الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك من خلال مرحلة التسويق.

زرت الأسبوع الماضي معرض "الدكان الوطني" في مدينة الظهران، وهو عبارة عن معرض مصغر للمشروعات التي قامت الشركة بتأسيسها حول المملكة فهي تدعم وتمكن الجنسين من إطلاق مشروعاتهم، وبذلك يكونوا صانعي عمل يكفيهم العوز والحاجة أو الاعتماد على الجمعيات أو الآخرين، وقد أنشأت الشركة وشاركت في تأسيس عدد من المشروعات تتوزّع على أنحاء متفرقة في المملكة، كان آخرها مشروع مصنع الورد الطائفي "روزيار" وإطلاق الموقع الإلكتروني الذي يُعد منفذًا لبيع منتجاته، حيث تعمل 40 امرأة على إنتاج نحو 100 ألف وحدة من المنتجات العطرية، وبالشراكة مع جمعية النحّالين التعاونية في الباحة تساعد الشركة النحالين على تحسين إنتاجهم من العسل من خلال إنشاء مركز لتدريبهم، وغرس الأشجار المزهرة، ويبلغ عدد المستفيدين اليوم 1500، يبلغ إنتاجهم 75 طنًا من العسل، كما تدعم مبادرة أرامكو السعودية في منطقتي جازان وعسير إنشاء مركز أبحاث وطني لزراعة البن، وهي مبادرة بدأت في منطقة واحدة لتضم اليوم سبع مناطق أخرى، تمّ من خلالها تدريب المزارعين على أحدث وسائل الزراعة المستدامة وقدمت الدعم المباشر لـ970 من مزارعي البن بتركيب شبكات المياه وتوفير الشتلات، وأدّى ذلك إلى غرس أكثر من 200 ألف شتلة منذ انطلاق المبادرة بإنتاج سنوي يبلغ 812 طنًا.

إن ما سبق ليس كل ما تقوم به الشركة من خلال قسم المواطنة ولكن هناك عدد من المشروعات تحت الإنشاء في منطقة الجوف، والدمام، ومحافظة الجبيل، وحائل، والنعيرية، ومحافظة الأحساء، وفي منطقة بيش تقدم الشركة الدعم لمشروعات تتميز بها كل محافظة ومدينة، وتؤسس وتدعم وتنشئ الشراكات التي تساهم في تطوير المنتج الوطني المحلي.

نشد على سواعد المسؤولين عن قسم المواطنة في شركة أرامكو السعودية ولفرق عملهم التي تسعى جاهدة من أجل تحقيق هذا الشعار المميز "من الاحتياج إلى الإنتاج"، وبدورنا ندعم كل ما من شأنه دعم الصناعة الوطنية.