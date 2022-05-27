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في 30 سبتمبر 2013 وبعد معاناة طويلة مع سرطان الطحال، توفيت بمستشفى 6 أكتوبر بالقاهرة عن عمر ناهز 74 عاما كاتبة وفنانة مصرية ظهرت على الساحة لأكثر من أربعة عقود، حققت خلالها قدرا من النجومية، رغم عدم حصولها على أدوار البطولة الأولى في أي من أعمالها التي تميزت دوما بالتنوع.

هذه الفنانة هي «كوثر مصطفى العسال» التي ولدت في 26 نوفمبر 1939، وبدأت الاشتغال في الفن في منتصف الستينات من خلال المسرح، حيث شاركت في مسرحيات مثل: الصغيرة، معروف الإسكافي، حلمك يا شيخ علام، نجمة نص الليل، وغيرها.

بعد ذلك اتجهت إلى السينما فكان أول أفلامها هو فيلم امرأة في دوامة/‏1963 لمحمود ذوالفقار مع شادية وعماد حمدي وأحمد رمزي وليلى طاهر وفؤاد المهندس وسميحة أيوب. بعدها توالت أعمالها السينمائية فظهرت في فيلم لعبة الحب والجواز/‏1964 ضمن صديقات بطلتي الفيلم أميرة (سعاد حسني) وليلى (سهير البابلي)، ثم في فيلم الحرام/‏1965 في دور «أم حسن»، ففي فيلم إجازة بالعافية الذي شاركت فيه في دور النصابة «شريفة الدرملي» التي تحاول مع صديقها كمال الدرملي (حسن حامد) تجسيد دور الأخ والأخت المنحدرين من عائلة أرستقراطية من أجل اصطياد الأثرياء بفندق فلسطين بالإسكندرية، والنصب عليهم. أما في فيلم حافية على جسر الذهب/‏1976 لعاطف سالم، وهو من أفلامها المهمة، فقد جسدت دور ابنة القمارة ليليان (مريم فخرالدين) وأخت كاميليا سليم (ميرفت أمين).

من أدوارها الأخرى في السينما دور الشغالة في فيلم السلم الخلفي/‏1973 لعاطف سالم، ودور مديحة أخت بطل الفيلم الطبيب هاشم عبداللطيف (محمود ياسين) في أنف وثلاث عيون/‏1972، ودور كوثر في فيلم نحن لا نزرع الشوك/‏1970 وكلا الفيلمين الأخيرين للمخرج حسين كمال.

ومن أفلامها الأخرى، عدا ما ذكرناه: شفاه غليظة/‏1992 مع سهير رمزي وفاروق الفيشاوي؛ الإرهاب/‏1989 مع نادية الجندي وفاروق الفيشاوي؛ من أجل الحياة/‏1977 مع رشدي أباظة وشويكار؛ مين يقدر على عزيزة/‏1975 مع حسين فهمي وسهير رمزي؛ امرأة للحب/‏1974 مع محمود يس وصفية العمري؛ صباح الخير يا زوجتي العزيزة/‏1969 مع صلاح ذوالفقار ونيللي؛ وليلة واحدة/‏1969 مع أحمد مظهر وسميرة أحمد.

في التلفزيون قدمت العديد من المسلسلات مثل: الخير ينتصر أحيانا، أهل الطريق، أوراق الورد، القاهرة والناس، بنات الثانوية، كوبري الأحلام، أحزان نوح، زهور من نور، الجريمة، أشجان، المنبوذ، وأخيرا مسلسل البرنسيسة في عام 2001 الذي اختتمت به مسيرتها الفنية، حيث قررت بعد عرضه الاعتزال للتفرغ لحياتها الأسرية رغم أنها لم ترزق بأبناء.

على أن أهم وأشهر أعمالها التلفزيونية هو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي/‏ 1996 الذي أدت فيه دور «درية» زوجة الوزير مصطفى عبدالمطلب (رشوان توفيق) التي تشجع ابنها على الزواج من ابنة بطل المسلسل المعلم عبدالغفور البرعي (نور الشريف).

على صعيد حياتها الزوجية اقترنت كوثر العسال في عام 1967 بالفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم وظلا معا لمدة 20 عاما، علما بأن الأخير تزوجها بعد ثلاث تجارب زوجية، كانت الأخيرة منها هي زواجه من اللبنانية عايدة التي أصيبت بسرطان الطحال ولم يخبرها عبدالمنعم إبراهيم بقصة زواجه من كوثر العسال، حفاظا على مشاعرها. وبعد وفاة عبدالمنعم إبراهيم تزوجت كوثر في عام 1989 من ابن خالتها الفنان محمد وفيق الذي كان يحبها منذ سنوات طفولتهما، لكنه لم يتزوجها قبل عبدالمنعم إبراهيم بسبب خجله من التقدم لها لوجود فارق في السن، حيث كانت تكبره بسبع سنوات.

عاشت العسال ووفيق قصة حب رائعة وحياة أسرية جميلة على مدى 24 عاما انتهت بوفاتها في سنة 2013 التي لم يتحملها وفيق فلحق بها بعد عامين أي في سنة 2015 وتم دفنه بجوارها كما أوصى. أما مجوهراتها فقد تبرع بها وفيق لمستشفى سرطان الأطفال، كما تبرع بشقتها في حي المهندسين مع كامل أثاثها لأحد الشباب المقبلين على الزواج.