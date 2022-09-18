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تاريخيًّا كان خبر وفاة الملك أو الملكة أو رأس الدولة فى العموم من الأسرار العليا للدولة والخبر الخاص بحاشيته، وخدمه ومَن يقومون بحراسته وحفنة صغيرة ممن لهم فى وراثة العرش. وفى الحقيقة فإن الأسرار وكتمانها كانت تبدأ قبل ذلك عندما يشتد الوهن أو المرض أو الشيخوخة بمَن كانت فى يده السلطة. وفى كل أحوال المرض أو الوفاة فإنه لا أحد يريد إذاعة الخبر خوفًا من استغلال الأعداء للموقف المضطرب، أو أن يتدخل أحد غير مرغوب فى عملية نقل الصولجان عن حق أو غير حق. ملكة مصر لفترة قصيرة، شجرة الدر، أخفت خبر وفاة الملك الصالح أيوب، وقيل إن ذلك كان حتى تنتهى معركة الدفاع عن مصر ضد الغزو، وانتظار عودة ولى العهد. أمراض رؤساء الدولة فى مصر كانت من أسرار الدولة العليا، وعند إذاعتها كانت توضع بالقدر المطمئن على صحة الرئيس والوطن معه. الآن، والشهادة مع قصة وفاة الملكة إليزابيث البريطانية، فإن وفاتها باتت كما لو كانت تجرى أمام كاميرات فيلم سينمائى يُعرض على الكوكب كله بحيث يتابع البشر كل دقائق اللحظة الدرامية المفعمة بصور التاج وأسماء السابقين واللاحقين من الملوك والأمراء والحقائق والفضائح. شبكة «نتفليكس» كانت واعية تمامًا لحقيقة أن الملكة فى سبيلها إلى ذهاب؛ ومن ثَمَّ كان المسلسل «التاج The Crown»، الذى لا يشير إلى أى تاج آخر، وعندما يُشار إليه دون تعريف فإنه يشير إلى التاج البريطانى رغم وجود العديد من التيجان الأخرى فى أوروبا وآسيا. ومَن شاهد هذا المسلسل عاش الأيام الماضية كما لو كانت امتدادًا لتاريخ طويل يعرفه جيل كامل من البشر وُلد وعاش الحرب العالمية الثانية وما تلاها؛ وكانت القصة البريطانية فيها تعبيرًا عن غروب شمس.

فى العرض المستمر بين المسلسل والواقع، فإن قصة الملكة مرْوِيّة بغِنى فى التفاصيل، وموقعها من التقاليد البريطانية الراسخة، ودورها الكريم والحاذق فى ظلال «الملكية الدستورية» فى التعامل مع مشكلات الأسرة الملكية العريقة، والقضايا البريطانية المتواترة على سبعين عامًا من المراقبة والمشاركة الشكلية. ولكن كل ذلك لا يُغنى عن حقيقة أن فترة الملكة كلها كانت إشرافًا على أفول الإمبراطورية البريطانية حتى ولو كانت رواية «الكومونولث» تحاول أن تبقى رمقًا لما ولّى وراح منذ زمن طويل. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كان الوقت مثل الوقت الذى نعيشه الآن موعد بداية النهاية للدولة العظمى القطب الوحيد فى السياسة الدولية على مدى قرن كامل سادته بريطانية منذ نهاية الحروب النابليونية. لحسن حظ الملكية البريطانية أن القوتين العظميين الجديدتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، انسحبت الأولى منهما من عصبة الأمم مع إصابتها بداء العزلة، أما الثانية فكان فيها من الاضطراب ما يكفى لتأجيل البزوغ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. تطوعت الملكة أثناء الحرب فى صفوف القوات الملكية، وهى التى باتت بعد ثلاثينيات عاصفة فى الأسرة ولية العهد، الابنة الكبرى للملك جورج السادس. ورغم انتصار بريطانيا فى الحرب فإن العالم بات جاهزًا لاستقبال قوى العالم العظمى الجديدة.

أفول الإمبراطورية بدأ بنشوب الحرب ذاتها واستنزافها فى القتال على مدى ست سنوات، ومن بعدها جاء العظماء الجدد وبينهما جرَت حرب باردة. بريطانيا حاولت قليلًا أن تتمرغ فى أحضان مستعمراتها لكى تبقى قطبًا، ولكنها فى «حرب السويس» ١٩٥٦ فقدت كل شىء مع عالم لم يعد كما كان. وابتعدت بريطانيا عن دعوة التكامل الأوروبى لكى لا تكون رقمًا آخر بين جماعة من الأوروبيين التابعين للشرق السوفيتى أو الغرب الأمريكى، وعندما التحقت فى عام ١٩٧٣ بالجماعة الأوروبية كان ذلك إيذانًا بتبعيتها هى الأخرى بعدما أصبحت حصان طروادة الأمريكى داخل الجماعة، ولكنها عندما خرجت منها فى عملية «البريكسيت» فإنها باتت كما هى عادة الأمم العظمى السابقة تعتمد على التاريخ والأيقونات والتراث والمتاحف. الملكة إليزابيث كانت تعنى كل ما له علاقة بأقدار قديمة، لامعة وبراقة ولها من سمات الحكمة الكثير، ولكنها حكمة مَن يدير عملية تراجع وأفول، ومحاولة إعادة تعريف بائسة للموقع من العالم الذى بات غريبًا. الملك تشارلز الثالث أبدى إشارة مهمة فى خطابه الأول وكيف أن والدته الملكة جاءت إلى قصر بكنجهام فى عصر وتركته وقد باتت بريطانيا فى عصر آخر، ليس فقط حسب مكانة بريطانيا فى العالم، وإنما حسبما تغير فى بريطانيا ذاتها. الملك ربما كان يشير وسط التبجيل والتقدير للراحلة العظيمة إلى أن الملكية فى بريطانيا سوف يكون عليها أن تعيد تعريف نفسها من جديد.