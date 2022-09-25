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عادت بريطانيا إلى الحياة العادية بعدما عاشت أياماً غير عادية لم تعرف مثلها في زمن السلم. والغريب أن أهم خدمة قدمتها الملكة لبلدها في يوم واحد من غيابها كانت تقريباً في حجم 70 عاماً مما قدمته لشعبها وللتاج. عرض لا مثيل له في أساطير الألق. خصوم بريطانيا نسوا خصوماتهم، وأصدقاؤها ازدادت صداقتهم عمقاً، والمحايدون سحرهم واجتذبهم التنظيم المذهل.

لو دفعت بريطانيا كل كنوزها لما استطاعت أن تؤمن مثل هذه الصورة الدعائية. ما من شاشة تلفزيونية حول الأرض إلا وكانت تبث في لحظة واحدة مشاهد الوداع. كانت بريطانيا أم الثورة الصناعية. لكنها خسرت الإمبراطورية وخسرت معها سمعتها الصناعية، فباعت الشركات التي تمثل مجدها مثل «الرولز رويس» (إلى الألمان) و«الجاكوار» (إلى الهنود). وفي يوم الجنازة قدمت «رولز رويس» عرضاً لسياراتها لم يشهد مثله في العالم. وقدم البريطانيون جميعاً، عرضاً أكثر دقة من الآلات.

كل المآخذ على بريطانيا في الأيام العادية، اختفت وراء مشاهد الإبداع والمواكب الرائعة، في هذه الأيام الاستثنائية. تلك المرأة الصامتة التي تلقي كلمة واحدة في العام، من دون جماهير، خرجت وراء نعشها الجماهير بالملايين. ربما كانت جنازة غاندي في هذا الحجم (مليونا إنسان)، أو جنازة فيكتور هيغو (مليونان إلى ثلاثة).

غريبة أقدار البشر. أيضاً جنازة الأميرة ديانا كانت في هذه الضخامة. ولم يستطع أحد إلا أن يتذكرها. ومعظم الذين ساروا في وداع ديانا كانوا ضد الملكة والملكية، ويتعاطفون مع الأميرة الشابة في خلافها مع زوجها. في جنازة إليزابيث كانت الملكية في أبهى وأحب صورة لها منذ العصر الفيكتوري. كأنما الجموع جاءت تعتذر عما بدا منها من عدائيات خلال حقبة تشارلز وديانا.

ماذا عن تشارلز الثالث، هل سوف يستطيع ملء الفراغ بعد الملكة؟ المقارنة ليست عادلة. تلك مرحلة وهذه مرحلة، ولو أن التاج واحد. ويتراءى لي أن الأمير ويليام ولي العهد، سوف يتولى مهمة الحفاظ على صورة الألق الملكي، والحرص على علاقة العرش مع الناس. وكذلك على علاقة العرش مع العالم. مهمة مضنية وإرث جميل. في هدوئها الأسطوري وصوتها الخفيض، أعادت الملكة إلى المملكة لقب العظمى.